Descubre cuáles son los errores más comunes que dañan tu ropa

Sí, incluso cuando guardas tu ropa puede estar dañándola. La forma en que las ordenas, el espacio o el lavado, todo, si no se hace de forma correcta, puede estar dañando todo lo que tienes y no lucirá igual de bien.

Pero, en estos días en los que tienes más tiempo, además de desechar aquellas prendas que ya no usas, es momento de reorganizar y darle a tu ropa el cuidado que necesita, por ello aquí te contaremos cuáles son los principales errores que están dañando tu ropa.

Armario sobrecargado

Sí, probablemente no tengas un cuarto exclusivo para tu ropa o mucho menos un gran closet, sin embargo es ideal que no recargues tu armario para que tu ropa no se dañe. Lo óptimo para que tu ropa no se arrugue, ni se aplaste, es tener al menos 1 centímetros de separación entre perchas, pues es el espacio ideal para poder poner la mano y sacar tu ropa.

Pero, si tienes que correr todo para sacar una de tus blusas, este es sinónimo de que tu armario está sobrepoblado. Revisa qué es lo que no necesitas.

Colgadores adecuados

Aunque no lo hayas tomado en cuenta, hay colgadores específicos para cada prenda, lo que ayudará a que siempre estén perfectas. Aquellas que son más finas y planas, son ideales para vestidos y blusas, aquellas que no necesitan mucho espacio entre ellas.

Por otro lado, aquellas que tienen los hombros mucho más anchos, son para chaquetas de traje que, de por si, necesitan más espacio.

Colgar todo

Otro error común es tener toda la ropa en colgadores. La ropa interior y de deporte es ideal para guardar en cajones. Si usas brasieres de copa, solo asegúrate que en el cajón no pierda su forma. Puedes apoyarte con cajones de rejilla y demás para tener mucho más orden dentro del clóset.

Dejar de lado la ropa que no es de temporada

Sí, tenemos prendas que no usamos todo el año los mismos que se guardan hasta que llegue la estación en la que vamos a usarla. Lo ideal es enrollar las prendas y empaquetarlas en cajas o cajones que no vas a abrir.

Colgar las chompas delgadas

Estas son las más sensibles de todas y si las cuelgas, lo más probable es que pierdan su forma. Así que, en este caso, es ideal que los dobles por la mitad y con las mangas hacia adentro y si colgarlo en la barra de la percha, jamás lo hagas de los hombros. En pocas palabras guárdalo como si fueran pantalones.