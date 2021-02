Cámaras registran a un cartero interrumpir sus entregas para jugar con unos perros

Muchas veces se observan casos de las "diferencias" que pueden tener los perros con las personas que trabajan entregando pedidos; sin embargo, una publicación en Twitter pudo desmentir dicha teoría luego que un señor fuese captado con una manada de cachorros durante su hora de trabajo.

Se trata del cartero que pudo ganarse la confianza de Aaron Hernández y sus mascotas, que son cinco labradores (cuatro de pelaje medio amarillo y uno negro). Las cámaras de seguridad registraron como el hombre es muy bien recibido por los peluditos cuando le toca hacer entregas por calles paralelas.

Ni bien escuchan el sonido del auto, los animalitos corren hasta las rejas para recibir su dosis diaria de caricias: "Sus colitas no paran de moverse. Realmente lo adoran", escribió el dueño, quien aseguró que se siente tranquilo cuando no hay nadie en su casa porque puede confiar en el repartidor.

A pesar de que los perritos suelen mostrarse intimidantes con los desconocidos, según Aaron, el cartero parece tener algo especial con las mascotas porque rápidamente pudo ganarse su confianza durante su primer día de trabajo luego de reemplazar a su compañero, quien presentaba problemas con los labradores.

"Hay un nuevo encargado de repartir el correo en nuestro vecindario. Me di cuenta de esto y es algo que merece ser compartido con el mundo", publicó Aaron Hernández en Twitter, adjuntando las imágenes donde aparecen sus cachorros muy entusiasmados con la llegada del cartero.

El último clip que compartió muestra como el encargado de repartir pedidos desciende de su vehículo y suspende por algunos minutos sus labores para ir corriendo hasta las rejas de la familia Hernández y acariciar a los perritos como si fuese parte de una 'cábala'. "Es algo que hace hasta en los días de lluvia", contaron.

"Si no estamos en casa, sabemos que podemos contar con el repartidor del correo para que les dé un poco de amor a nuestros perros (...) Es que son muy hermosos. Nadie podría resistirse a ellos", fue lo último que escribió Aaron Hernández en Twitter sobre la "amistad" que formaron sus perros y el cartero.

Even when we aren't home to show our dogs love we can always depend on the mail man to give it to them even on rain days now this is love pic.twitter.com/qgQYUFrYCV