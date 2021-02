Falleció "Buddy", el golden retriever que iba a la tienda a comprar su comida

Cuando una persona decide adoptar a una mascota sabe que el lazo que van a formar es para siempre o hasta que la muerte los separe; sin embargo, la segunda posibilidad siempre es muy dolorosa porque nadie quiere perder a su amigo. Eso fue lo que pasó con Alberto, un hombre que informó a través de Facebook sobre el sensible fallecimiento de su mascota a los 14 años.

Se trata de un señor que adoptó a un golden retriever, de nombre "Buddy", quien alcanzó una gran popularidad en las redes sociales gracias a los innumerables videos que protagonizaba cuando iba a la tienda para abastecerse de comida, ya que su papá humano no podía abandonar su negocio.

El cachorro, que murió debido a su edad, siempre fue catalogado como un animalito muy obediente, noble y sobre todo inteligente, pero que no pudo vencer a un inevitable rival como la muerte. Según cuenta su dueño, el perrito llegó a su casa gracias a una vecina que decidió ponerlo en adopción debido a que fue el único de su camada al que no quisieron comprar.

Ante la oportunidad de tener una mascota, ya que su hijita también le solicitaba uno, no quiso desaprovechar el momento e integró al golden retriever. Adaptarse a su nueva vida no fue complicado para "Buddy", quien desde pequeño debía aprender a realizar sus actividades para que no tenga que esperar a sus cuidadores.

Por amor a los animales

Alberto, según cuenta en Facebook, tenía un puesto de periódico que no podía descuidar y así que decidió enseñar una vez al cachorro cómo debía ir a la tienda para que consiga sus alimentos. Cuando ambos se acercaron a la bodega, el hombre explicó a la vendedora que su perrito iba a llegar con una bolsa y en el interior habría dinero para que pueda comprar todo lo que decía en la lista.

"Voy a mandar a Buddy por su comida hasta acá, él va a venir con una bolsita que contiende dinero, toma el billete y dale la cantidad de comida que corresponda", dijo el papá del animalito a la señora, quien lo miró muy extraño, pero que entendió muy bien el mensaje.

El comienzo de un triste final

Desde aquel momento "Buddy" iba las veces que sea necesario al centro de abastos para comprar todo lo que indicaba Alberto, quien hace unos meses empezó a notar comportamiento extraño en su fiel compañero, ya que presentaba problemas para caminar y comer: "Sus análisis estaban perfectos, se vino abajo en cuestión de días. Tenía que ayudarlo a pararse y para que comiera le mojaba el alimento con pan y leche", contó a La Nación.

Sin embargo, un médico veterinario le informó que dichos problemas eran por su edad y que debía estar preparado para todo. "No sufrió, no tuvo dolor, el veterinario me dijo que un perro de este tamaño no vive más de 10, 12 años. Él llegó a los 14 y bien de salud. Me consuela saber que el gordo descansa tranquilo", escribió Alberto en Facebook.