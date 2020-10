Pitbull callejero protege a niño perdido hasta ser rescatado

Una vez más, un perro se convierte en un héroe gracias a su noble hazaña. Un pitbull callejero se encargó de proteger a un niño que se encontraba en calidad de no habido, durante todo el tiempo que pudo, hasta reencontrarse con su familia.

Kh’amorion Taylor, como se llama el menor de edad, fue visto por vecinos caminando por el vecindario del norte de Saint Louis City, en Misuri, cuando iba acompañado de un can, aparentemente abandonado.



Como pudieron apreciar algunos residentes, el pitbull, que es considerado una de las razas más agresivas, parecía cuidar al niño, al entender que este se encontraba solo y vulnerable. Una de las vecinas del vecindario, que se encontraba paseando a sus perros, se dio cuenta de que era el niño perdido e intervino para regresarlo a casa.

(Foto: Fox 2)

"Llamé a las puertas de arriba a abajo de la calle. Llamé a las puertas, no hubo respuestas; nadie que respondió, no reconocían al niño", comentó la vecina, que prefirió no ser mencionada, en conversación con Fox 2.

Las imágenes de inmediato se volvieron virales en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

(Foto: Fox 2)

Con mucha insistencia y con ayuda de las redes sociales, la mujer no se rindió en su propósito de ayudar al pequeño a volver a casa. Al final, el propio padre reconoció a su heredero en redes sociales y se puso en contacto.

"Se veía bien cuidado, estaba muy pulcro, muy limpio; simplemente no tenía los zapatos puestos", expresó la testigo.

(Foto: Fox 2)

"Es importante que nos mantengamos unidos, que nos ayudemos unos a otros, que volvamos a las cosas que solían hacer nuestros abuelos y su comunidad. Que construyamos un sentido de unidad", acotó la mujer, en cuanto la solidaridad que deben tener los vecinos en este tipo de situaciones.

De acuerdo con este medio de comunicación, el pequeño entendió lo que hizo el perro pitbull por él durante su desaparición. Dijo sentirse protegido por el peludo, el cual siempre estuvo a su lado en esos momentos complicados.