Perro espera en la puerta de su casa el regreso de su dueño, que fue internado por cáncer

Leia demostró por enésima vez que los perros son los animales más fieles y leales del mundo tras la popular imagen que se difundió en Facebook donde se muestra muy triste esperando el regreso del papá de su dueña, un hombre de la tercera edad que fue internado de emergencia en el hospital.

La mascota de raza pastor alemán fue llevada por su ama, Katie Snyder, a pasar algunos días con sus padres para que pudieran formar vínculos; sin embargo, la joven nunca pensó que, en poco tiempo, su cachorra se iba a volver tan cercana a sus progenitores.

"Leia no es el típico perro mimoso. Ella es muy independiente y relajada. Leia ama a todos sus humanos a su manera. Ya sea acostada cerca de ti durante la noche de cine o sentada afuera de la puerta del baño esperando que termines", contó Snyder a The Dodo.

Sin embargo, cuando los papás de Katie celebraban su aniversario de bodas 40, el señor presentó problemas secundarios a consecuencia del cáncer que padecía y tuvo que ser hospitalizado. Y la más afectada era Leia, quien se había encariñado muy rápidamente con el hombre debido a los buenos tratos que recibía.

Los perros, el mejor amigo del hombre

A consecuencia del COVID-19, ningún familiar pudo acompañar al afectado debido a las medidas de seguridad como forma de prevenir el virus. Así fue como la mascota se quedó parada en la puerta en señal de solidaridad esperando que su otro dueño regrese lo más pronto posible.

La mamá de Katie, al ver la postura que había tomado la mascota, decidió tomarle una foto y mandársela a su hija para que pudiera observar el accionar de Leia. La muchacha, según cuenta a través de un post de Facebook, rompió en llanto por la emotiva postal que le había llegado a su teléfono móvil.

Bienvenido a casa, querido papá

"Cuando me envió esa foto, inmediatamente rompí a llorar. Me mató absolutamente. Pude ver cuánto (Leia) realmente amaba a mi papá y que lo extrañaba", contó Snyder, generando múltiples reacciones en Facebook. Y, tras varios días en el hospital, el señor Snyder volvió a casa y no pudo ser mejor recibido por su familia.