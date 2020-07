¿Sin chamba? Lanzan convocatorias de trabajo con sueldos desde 3,500 soles mensuales

La pandemia de coronavirus ha tomado por sorpresa a diferentes países en el mundo. La emergencia sanitaria ha puesto aún más complicada la situación laboral de muchos peruanos, en ese sentido, la entidad pública EsSalud ha abierto plazas de trabajo.

Mediante un comunicado en el portal convocatoriasdetrabajo.com especifican las funciones y requisitos para el puesto. En las siguientes líneas te compartimos todos los detalles señalados en la página.

(Foto/ANDINA)

ESSALUD convocatorias de trabajo 2020

Convocatoria ESSALUD: 99 - Médicos, Enfermeras, Técnicos, Biólogos, Tecnólogos, Otros

Modalidad: CAS Para: Anatomía Patológica, Anestesiología, Ginecología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Obstetricia, Pediatría, Terapia Física y Rehabilitación, Biología, Enfermería, Laboratorio, Médico Cirujano, Tecnología Médica, Conductor de Ambulancia Lugar: Cajamarca, Pasco

Remuneración: Entre S/. 3,500.00 y S/. 10,000.00 Soles Más información

(Foto/ANDINA)

¿Qué es ESSALUD?

El Seguro Social de Salud (ESSALUD), es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos.

Requisitos para postular a las convocatorias de empleo de ESSALUD

Según a lo señalado en el mismo portal, existe principalmente 2 tipos de requisitos que debe cumplir para no ser descalificado en la primera etapa del proceso de selección. 1: Requisitos sobre el perfil solicitado para el puesto.

Es decir se debe cumplir con la formación academica, experiencia laboral, cursos, conocimientos, especialidades, etc solicitados para el puesto vacante. El postulante debe cumplir con los requisitos mínimos que se establezca en el perfil del puesto. Si no cumple con los requisitos sobre todo los que indica "Indispensable" entonces no será considerado para la siguiente etapa del proceso.

2: Requisitos sobre la modalidad de postulación. La postulación a las convocatorias de Essalud es virtual. Las personas interesadas deberán registrar su postulación a través del Sistema de Selección de Personal(SISEP) de Essalud, dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, siendo la inscripción virtual un requisito indispensable para ser considerado en el proceso de selección.

Para conocer todos los detalles sobre la oferta laboral ingresa al portal mediante este link:

https://www.convocatoriasdetrabajo.com/organizacion-ESSALUD-11.html