Horóscopo semanal del 09 al 15 de marzo con Jhan Sandoval

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal | Las predicciones para todos los signos zodiacales del 09 al 15 de marzo en el amor, la salud y el trabajo por Jhan Sandoval en Wapa.pe. Entérate lo que tiene reservada este semana para tí.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Recuerda revisar las predicciones del el horóscopo diario del lunes 09 al domingo 15 de marzo del 2020 y leer todas las predicciones del 2020 por cada signo del zodiaco según el tarotista Jhan Sandoval. Las predicciones para la semana, de inicio a fin, las encontrarás a continuación en esta nota.

¿Qué de los signos zodiacales soy según mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval | ¿Cuál es mi signo zodiacal?, existen diversos tipos de horóscopos según cada región y a continuación te mostramos una tabla con las fechas del horóscopo, tu astro regente y su equivalencia en la horóscopo chino e hindú.

Signo zodiacal Fechas Astro Horóscopo hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

Horóscopo semanal para Aries

Trabajo: Tu temperamento podría generarte dificultades con el entorno laboral. Considera las maneras de cómo te estas comunicando. Determina siempre con justicia.

Dinero: Tendrías la posibilidad de realizar una inversión para mejorar las condiciones de tu negocio u hogar, pero te estarías resistiendo a ello. Cambia de actitud.

Amor: Decides superar un periodo de conflictos a nivel emocional. Sentirás que a pesar de lo vivido aun deseas permanecer con esa persona

Horóscopo semanal para Tauro

Trabajo: Un ambiente un tanto hostil será lo que percibas en el ambiente laboral. Alguien no estaría actuando con transparencia y eso te desconcertará.

Dinero: Te estarías agobiando por las dificultades que se presentan en ese terreno. Una nueva idea te dará mejores resultados pronto.

Amor: Los recuerdos de alguien no te permiten pasar la página y aventurarte en esa nueva historia. Asumes una postura diferente frente a la persona que quieres.

Horóscopo semanal para Géminis

Trabajo: Mantendrás la estabilidad de tu posición laboral frente a esas responsabilidades que has asumido. No te agobies por gusto.

Dinero: Una amistad te hará una propuesta interesante con respecto a tus finanzas. Planifica con esmero antes de asumir plazos imposibles.

Amor: A pesar de las demostraciones de esa persona, seguirás pensando en esa experiencia que no intentas superar.

Horóscopo semanal para Cáncer

Trabajo: Momento para organizar mejor tus proyectos gracias al apoyo de una figura femenina. Todo germina y desarrolla en esta semana.

Dinero: Un golpe de suerte te acercará a la posibilidad de incrementar tus ingresos. Aprovecha la oportunidad.

Amor: Serás más juicioso para evaluar qué es lo que tienes que conceder en esa relación sentimental. Esa persona cambiará de actitud ante tu determinación.

Horóscopo semanal para Leo

Trabajo: Te estaría costando tomar decisiones en el campo laboral y eso traería consecuencias. Busca armonizar con el entorno antes de anteponer las diferencias.

Dinero: Alguien te podría jugar de manera desleal en este campo debido a la confianza que le has otorgado sin conocerlo mejor.

Amor: Algo no saldrá como te habías imaginado y es mejor que aprendas de la experiencia. Tu mente podría jugar en contra de esa persona.

Horóscopo semanal para Virgo

Trabajo: El ambiente laboral no se presenta de la manera que tú deseas. Tendrás que ser diplomática o evitar que se produzcan enfrentamientos.

Dinero: Algunas deudas o pagos por realizar en esta etapa te sacarían de lo planificado. Cuida tu economía evitando endeudarte de manera incensaría.

Amor: Momento de reclusión y soledad. No permitas que el aislamiento te haga asumir ideas que sean negativas.

Horóscopo semanal para Libra

Trabajo: Conflictos que se presentan por la necesidad de sacar adelante un proyecto y cumplir un compromiso con quien no tiene intenciones de hacerlo.

Dinero: Una labor se presenta y eso te hará recibir mejoras en ese terreno. Organiza tu tiempo, las cosas empiezan a fluir como deseabas.

Amor: Demás esta tratar de entender el comportamiento de esa persona. Es tiempo de que asumas su poca madurez y estabilidad.

Horóscopo semanal para Escorpio

Trabajo: Realizarás labores en paralelo que te darán mayor motivación. Un nuevo compañero o aliado será de vital importancia. Momento para sellar pactos.

Dinero: Recibes nuevas responsabilidades que incrementarán tu economía. Una reunión será de buen provecho para ti y los tuyos.

Amor: Sentirás que esa persona se comunica pero aun con las dudas que se harán evidentes. Aunque esta vez tendrás certezas sobre sus sentimientos hacia ti.

Horóscopo semanal para Sagitario

Trabajo: Motivos laborales te llevarán a realizar desplazamientos que servirán para ampliar las posibilidades que tengas en el campo laboral.

Dinero: Evita discusiones por asuntos financieros con alguien cercano a ti. Te sentirás empoderado para realizar alguna inversión. No te excedas.

Amor: No estas siendo objetivo con esa persona por andar pensado demás. No permitas que las heridas del pasado intervengan en tu relación actual.

Horóscopo semanal para Capricornio

Trabajo: Una nueva posibilidad de trabajo te dará el impulso que necesitabas para tomar una decisión. Revalidas conocimientos que te sean de utilidad.

Dinero: Alguna situación se demora y eso podría repercutir en tu economía. Intentarás evadir grandes inversiones.

Amor: Detrás de esas muestras de interés, podría estar alguien que no es suficientemente seguro de lo que quiere.

Horóscopo semanal para Acuario

Trabajo: Tus labores se tornarán más interesante para ti y eso te hará recuperar la buena energía que habías perdido. Evita pensamientos que sean negativos.

Dinero: Mejoras económicas en esta etapa. Aprovecha las nuevas circunstancias que puedan potenciar ese aspecto aun inestable en tu vida.

Amor: Una invitación a salir o la posibilidad de establecer las condiciones para esa relación sentimental. Reconciliación.

Horóscopo semanal para Piscis

Trabajo: Momento favorable para todo lo que sea organizado en equipo. Los amigos serán de apoyo para tus labores.

Dinero: Podrías intentar algo arriesgado con la intención de mejorar tu economía. Es mejor que lo pienses con calma. Otro camino se presentará de manera más segura.

Amor: Tu familia será un respaldo importante para ti. Tu relación sentimental adquiere otro nivel de compromiso.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología clasifica a los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos, conocer a que elemento pertenecemos nos sirve para aprovechar mejor nuestras oportunidades y poder afrontar adecuadamente los retos que se nos presentan. Así tenemos cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.

Los signos de fuego se caracterizan por su ingenio y son capaces de percibir la realidad de las situaciones, que se le presentan a diario, en su totalidad. A este elemento pertenecen Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego capaces de aportar la claridad en cada situación.

Los nacidos bajo el elemento tierra se caracterizan por su sensatez, perseverancia, organización y pragmátismo. La tierra es la llave de nuestra existencia material y representa lo concreto. Tauro, Virgo y Capricornio pertenecen a los signos de tierra.

El aire es movimiento y conectividad, es aquello que está entre las cosas y une el cielo con tierra. Los arianos se caracteriza por saber moverse, estar continuamente interactuando con otros y ser excelentes viajeros. El signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

El agua puede fluir o puede aplastar, se adapta con facilidad, se amolda a cada situación y no hay forma de detenerla. Los signos de agua se caracterizan por estar en movimiento continuo aunque lo parezcan. El agua agrupa a Cáncer, Escorpio y Piscis.

Cada signo zodiacal cuenta con un elemento que sirve para conocernos y reconocer tantos los retos como las oportunidades que nos depara hoy:

Signo zodiacal Fechas Elemento Acuario 20 de enero - 18 de febrero Aire Aries 21 de marzo - 20 de abril Fuego Cáncer 25 de junio - 22 de julio Agua Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Tierra Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Agua Géminis 21 de mayo - 24 de junio Aire Leo 23 de julio - 23 de agosto Fuego Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Aire Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Agua Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Fuego Tauro 21 de abril - 20 de mayo Tierra Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Tierra

Conoce cuál es la piedra que necesitas para protegerte de las malas energías

Tanto como tener un amuleto es importante tener una piedra consigo, en un collar o en un pequeño recipiente como decoración en la sala. Estas nos protegen de varios aspectos. Por eso, te indicamos 10 piedras y sus poderes diferentes para protegerse de las malas energías.

1. Amatista

Si se tiene un conflicto emocional, es adecuada para usarla. Se debe de cargar si se necesita transformar algunos aspectos de la vida, Ayuda a limpiar el aura y te protege de las malas energías. Es una piedra que purifica la energía y cambia lo negativo en positivo.

2. Cuarzo rosa

La piedra elimina la angustia, la ira, los celos y la incomprensión. Además, ayuda a que la persona que lo tenga se ame a sí mismo, favorece el amor y la ternura. Todo lo negativo lo cambia por amor y ayuda a curar las heridas emocionales.

3. Malaquita

La malaquita protege de los peligros y ayuda a quien lo porte a enfrentarlos con inteligencia. También, ayuda a mejorar el estado de ánimo. Se dice que rompe los vínculos no deseado y limpia la contaminación energética.

4. Cornalina

Se dice que esta piedra tiene propiedades para restaurar la vitalidad, la motivación perdida; además que da coraje y a sentir autoconfianza. También, elimina la negatividad emocional, protege de la envidia y el resentimiento.

5. Piedra de luna

Es ideal para activar la intuición, la empatía y aliviar el estrés como la inestabilidad emocional. Si se quiere volver a estar enamorada, la piedra sirve para atraer el amor y resolver los problemas de pareja. Si se viaja, te protege de los viajes largos y a evitar las energías negativas.

6. Jaspe

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés

7. Tumalina negra

Es una piedra que protege de las energías negativas. Se debe de mantener en un lugar donde hay mucha gente y se mueven muchas energías contrarias. De esa manera, ayuda a desviar las energías negativas y a conservar el buen humor. También, neutraliza el odio, las envidia, el estrés, la angustia y el miedo.

8. Ojo de tigre

Si tienes un asunto que no has resulto y te atormenta las noches, usar esta piedra ayudará a liberar las cargas mentales, resolver los problemas y reforzar la autoestima. También, se utiliza cuando se tiene un bloqueo creativo y atraer la buena suerte. Sui no se llega a manejar buen el dinero, esta piedra es de gran utilidad y de protegernos de problemas fuertes.

9. Aguamarina

Si se está viviendo una desgracia, la piedra aguamarina es la ideal porque tranquiliza y es símbolo de amistad. Sirve para proteger de los malos espíritus y las desgracias. También, reduce el estrés, calma la mente, favorece la comunicación y ofrece paz a quienes tienen mucha responsabilidad.

10. Ámbar

Esta piedra es especial porque se le atribuye que puede ahuyentar a los malos espíritus, purifica el alma y calma el dolor de las rupturas. Por eso, es ideal para reiniciar tu vida como soltera o si se ha tenido una pérdida de un ser querido. Además, protege contra la envidia y absorbe la energía negativa.

Jhan Sandoval en Wapa.pe

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA. Para el 2008 se inicia como columnista del diario La República. Y desde el 2017 a la fecha, Jhan, lee en vivo el tarot todas los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.