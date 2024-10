Cuando se trata de elegir el regalo perfecto para tu pareja , el perfume puede parecer una opción elegante y romántica. Sin embargo, existen razones sorprendentes por las que esta elección podría no ser la mejor idea. Aquí te contamos por qué deberías pensarlo dos veces antes de hacer esta compra.

En muchas culturas, existe una creencia popular que sostiene que regalar un perfume puede “robar” la energía o el amor de la persona que lo recibe. La idea es que un aroma inadecuado puede interferir en la conexión emocional, trayendo consigo recuerdos o asociaciones no deseadas. Esto puede llevar a malentendidos y resentimientos en la relación .

Cada persona tiene su propio gusto en fragancias. Un perfume que te parece perfecto podría no ser del agrado de tu pareja. Elegir un aroma que no le guste puede hacer que tu regalo se sienta más como una obligación que como un gesto de amor. Además, si no estás seguro de su preferencia, podrías correr el riesgo de que el regalo termine en el fondo del armario.