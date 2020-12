Patricio Parodi cuenta si contrajo coronavirus tras ausentarse de EEG por salud

Patricio Parodi alarmó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram tras mostrar la prueba de hisopado que se hizo para descartar al coronavirus.

Pues, el chico reality se comenzó a sentir muy mal hace días, tanto así que prefirió alejarse de Esto es guerra.

Patricio Parodi en Instagram preocupó a sus fans por su salud

El modelo por medio de su red social, rompió su silencio para contar el motivo de su ausencia: “¡Chicos! Como ven, estoy en casa. Hace varios días no he ido al programa”, indicó el competidor.

“Estoy recibiendo mensaje preguntándome por qué no estoy yendo, dijo el competidor. Lo que pasa es que el fin de semana me enfermé. Me dio gripe”, agregó Parodi.

Por ello, la pareja de Flavia Laos sostuvo: “Por temas de seguridad, no estoy asistiendo hasta tener mi resultado de COVID-19″.

“Hoy me hice la prueba del hisopado. Fue horrible. Estoy esperando los resultados y espero que salga negativo”, agregó el joven preocupado.

Patricio Parodi aclaró el resultado de su prueba COVID-19

Patricio Parodi luego de haber esperado ansioso el resultado de su prueba COVID-19, confesó en su plataforma digital que dio negativo al virus.