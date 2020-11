'Mero Loco' confirma que Manuel Merino es su primo: "Nos parecemos bastante"

Eddy Hidalgo luego de volverse viral en las redes sociales por el gran parecido con el actual presidente del Perú, Manuel Merino, reveló que esa similitud se debía al parentesco que tienen, al ser primos.

El empresario durante una entrevista a un medio local sorprendió al confesar detalles inéditos sobre su relación familiar con el mandatario.

"Nos parecemos bastante en verdad. La gente me dice que somos igualitos, hasta en la forma de hablar, pasan los taxistas y me dicen: ‘Mero presidente’, pero lo que mucha gente no sabe es que él es mi primo hermano. Su mamá es hermana de mi madre”, comentó la expareja de Susy Díaz.

Además, el popular 'Mero Loco' comentó que su nombre completo es Eddie Hidalgo de Lama, mientras que el Jefe de Estado es Manuel Merino de Lama.

“De niños jugábamos bastante, hemos ido a la playa y vivíamos en el mismo barrio, en la avenida Grau con la calle Gálvez, en Tumbes”, contó a Trome.

Finalmente, le pidió a su primo que trabaje pensando en el bienestar del país:

"Estamos preocupados por el futuro del Perú, así que tiene que hacer las cosas bien. Ahora tendré más clientela por el parecido físico”.

Manuel Merino y su juramentación como actual presidente