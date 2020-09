Jazmín Pinedo deja en claro con contundente mensaje que no regresará con Gino Assereto

Jazmín Pinedo decidió aclarar frente a las cámaras de su canal y dejar en claro que no habrá una reconciliación amorosa con su expareja Gino Assereto, luego de ser captados juntos.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto?

La conductora de 'Esto es guerra' rompió su silencio para revelar que solo mantiene una relación cordial con el padre de su niña.

“Yo creo que la gente se sigue sorprendiendo de vernos a mí y a Gino (Assereto) juntos cuando no tendría que haber ninguna sorpresa. Somos dos papás que tenemos una excelente relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, sostuvo la joven.

Además, la modelo recalcó que no quiere ser vinculada sentimentalmente con el chico reality: “No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie”, dijo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto fueron captados juntos

Jazmín también se refirió al vídeo que emitió el programa “Amor y fuego” de Willax TV y pidió a los medios de comunicación, no crear historias sobre su vida sentimental.

“No entiendo el afán de la prensa de vincularme con alguien (...) yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie”, cuestionó la figura de América Televisión.

Jazmín Pinedo en Instagram dejó contundente mensaje

La conductora de Esto es guerra decidió enviar un corto, pero contundente mensaje a través de su Instagram que va dirigido a sus detractores, pues se cansó que le digan el cómo debe dirigir su vida.

“Es mi historia y puedo hacer con ella lo que me da la gana...tú también puedes hacer lo mismo”, escribió la ‘chinita’ en la leyenda de una foto donde aparece con un vestido negro.