Ale Baigorria piensa en la inseminación artificial para ser mamá | VIDEO

¡Quiere ser madre! La chica reality Alejandra Baigorria utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus fanáticos y seguidores.

Después de varias preguntas, una de sus seguidoras le consultó su edad ideal para ser madre y ella respondió que ya está en edad para tener un bebé.

“Tengo 31 años y ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto, pero bueno (...) He pensado alguna vez en el tema de la inseminación artificial, pero no sé ¿podría ser, ¿no?”, indicó ‘La Rubia de Gamarra’ en su red social.

¿Alejandra Baigorria habló sobre George Forsyth?

Ale Baigorria también habló sobre las personas que la vinculan con el actual alcalde de La Victoria George Forsyth.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrá porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas.

Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, indicó Ale en Instagram.