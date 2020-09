Rebeca Escribens y su esposo juntos desde hace 15 años en una relación estable | FOTOS

Rebeca Escribens es una de la mujeres más queridas que da la bienvenida a su público todas las mañanas en la conducción de un programa de entretenimiento donde se roba más de una sonrisa por su carisma y talento en el canto, así como en la actuación.

Pero, detrás de la presentadora que observamos por las pantallas, hay una mujer que ha sabido mantener junto a su esposo un matrimonio de 15 años fuera de las cámaras y una linda familia, donde pocas veces suele compartir tiernas fotos en su cuenta de Instagram que enternece a sus seguidores.

Rebeca Escribens en Instagram

A pesar que la intérprete mantiene su vida amorosa alejada de las redes sociales y muy pocas veces comparte fotografías al lado de su pareja, una imagen dice más que mil palabras y son compartidas en fechas especiales.

¿Cómo conoció Rebeca Escribens a su esposo?

Escribens narró hace unos años a la revista Caretas que cuando conoció a su esposo, él no sabía que era una figura pública aunque ya había conducido 'Camino a la fama'. Entonces, contó que no la invitó a salir antes de tiempo, ni le pidió teléfono, no la invitó a bailar, el cuál le agradó porque se dio cuenta de lo respetuoso que era, llegándola a enamorar al tratarla como una desconocida.

Foto: Instagram

¿Cuál es el secreto del matrimonio de Rebeca Escribens?

La conductora en una entrevista al Trome comentó cuál podría ser el secreto de su matrimonio. "Somos una pareja que camina unida, pero cada uno tiene mundos distintos. Respetamos nuestros espacios, nuestra individualidad, eso es importantísimo, sino no tendríamos tantos años de matrimonio, y queremos tener el doble", sostuvo.

Además, resaltó que lo primordial es la confianza:"Jamás me va censurar, puede hacerme un comentario constructivo, pero nada cercano a la opresión, nada de pedir clave de Facebook ni del teléfono. La gente que hace eso está loca, enferma. Los seres humanos, por más que seamos esposos o pareja, no somos dueños del otro".

Hijo de Rebeca Escribens

La artista tuvo a su primer cuando tenía 17 años. Aunque se separó del papá de su primogénito y ahora está casada, mantienen una buena relación. A su vez, el cariño con su exsuegra sigue intacto, comprobándose cuando apareció con ella en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

¿Cuántos años tiene Rebeca Escribens?

La conductora de televisión se mantiene hermosa a sus 43 años y demuestra que no existe una edad para seguir emprendiendo nuevos proyectos como lo hizo con sus agendas 2020.

