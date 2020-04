Coronavirus: Gobierno evaluará decretar inmovilización total para este jueves y viernes

El Gobierno evaluará decretar la inmovilización total para este jueves y viernes, días de Semana Santa, a propuesta de la Comisión Multisectorial contra coronavirus como medida para contener el avance de dicha epidemia.

Así lo adelantó hoy el presidente Martín Vizcarra, quien señaló que esta propuesta se encuentra en debate; será consensuada con los ministro de Salud, Defensa e Interior y sometida luego al Consejo de Ministros para su aprobación.

“En el transcurso del día se terminará la discusión para que este jueves y viernes, que sin estado de emergencia eran feriado, haya inmovilización todo el día, sería un día más para hombres y mujeres porque jueves estaba permitido el tránsito de los hombres y el viernes de las mujeres”, informó.

El mandatario pidió a la población acompañar las medidas dispuesta por el Gobierno en forma responsable, quedándose en su casa.

Aseguró que la disposición para que los hombres y mujeres salgan en días diferenciados es para que lo hagan solo si tienen que realizar labores exclusivamente necesarias para abastecerse de alimentos, fármacos o dinero.

“Debe salir uno por familia, no es que los martes, jueves y sábado salen todas las mujeres, ese no es el espíritu de la norma, es uno por familia solo si tiene que salir, si no hay motivo no sale”, anotó.

Con las normas restrictivas de inmovilidad, dijo, se quiere garantizar el distanciamiento social necesario para evitar los contagios.

Aseguró que hay días en los cuales el desempeño de la población en el cumplimiento de las medidas es favorable, pero otros días no.

“Un día que bajemos el esfuerzo, el contagio es mayor, si queremos que la curva baje necesitamos el apoyo de todos, lo estamos logrando con apoyo de todos; sin embargo, hay porcentaje que debe tomar conciencia”, sentenció.