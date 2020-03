"Virus": Mira el impresionante antes y después de los actores de la película de Netflix

El coronavirus ha provocado que algunas cintas de Netflix logren convertirse en un éxito en la plataforma, pese a que tienen muchos años de antigüedad, como es el caso de "virus", la cinta surcoreana que narra la propagación de una mortal enfermedad que merma a la población, parecida al covid-19.

¿De qué trata la película Virus?

Se trata de una cinta que vio la luz en el 2013, la cual se centra en el gran caos que se experimenta cuando un virus aéreo y letal infecta a la población de una ciudad de Corea del Sur que está a menos de 20 kilómetros de Seúl.

La cinta está escrita y dirigida por Kim Sung-su, “Virus” (“Gamgi” en su idioma original, y “Flu” en inglés) y revela cómo la enfermedad mata a miles de personas luego de 36 horas de alojarse en el organismo se transmite vía respiratoria, así que en poco tiempo gran parte de la población la contrae provocando que el gobierno ordene la cuarentena como un intento desesperado por detener la propagación del virus.

Después del miedo y la desesperación, el gobierno coreano toma medidas drásticas y finaliza con el desarrollo de una vacuna que pondrá fin al virus.

¿Qué pasó con los actores de virus?

Pese a que en su momento la película recibió críticas mixtas, ha retornado de forma exitosa a raíz de coronavirus que azota al mundo y sus actores están en la mira de todos. En Perú y países del mundo está en tendencia.

Soo Ae

La actriz que que interpretó a Kim In-hae en “Virus” y cuyo nombre completo es Park Soo-ae, nació el 16 de septiembre de 1979 y se volvió más conocida tras las películas “Sunny” (2008) y “Midnight FM” (2010). Tras su particpacion en “Flu” fue parte de “Reina de la Ambición” en el 2013 y “Máscara” en 2015.

Mientras que en el 2016 retornó a la comedia romántica en el drama “Sweet Stranger and Me”.

Jang Hyuk

El actor surcoreano dio vida a Kang Ji-goo en “Virus”, nació en Busan el 20 de diciembre de 1976. Luego de “Flu” participó en series coreanas como “Fated to love you” en 2014, “Voice” en 2017 y “Money Flower” en 2017. Además, el 4 de octubre del 2019 se unió al elenco de la serie “My Country” donde interpretó a Lee Bang-won, el 3er. Rey Taejong de la dinastía Joseon.

Este 2020 se mantuvo activo en el elenco principal de la serie “Tell Me What You Saw”, donde encarnará al perfilador Oh Hyun-jae.

Park Min-Ha

La pequeña que se robó los corazones de todos interpretando el papel de Kim Mi-reu en “Flu”, nació el 2 de julio de 2007 en Gunpo, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Empezó su carrera en 2011 y desde entonces ha participado en producciones la serie “El Rey de la Ambición” y la película de 2017 “Confidential Assignment”.

