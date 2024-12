El Metropolitano ofrecerá su servicio habitual en horarios reducidos durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Las estaciones con sus servicios regulares A, B y C estarán operativas desde las 5:00 a.m., a las 10 p.m., mientras que las rutas alimentadoras estarán disponibles hasta las 11:00 p.m. El único servicio que variará su horario el 31 de diciembre será el Superexpreso Norte .

La ruta del terminal Naranjal hacia Estación Central, el Superexpreso Norte funcionará a partir de las 5:00 a.m., a las 10:00 a.m, y desde las 11:30 a.m., a las 9:00 de la noche. De Central al terminal Naranjal el horario será de 5:30 a.m., a las 10:30 a.m., y desde las 12 p.m., a las 9 de la noche.