Coronavirus: Se confirma la primera muerte de un médico que atendía a pacientes infectados [FOTOS]

La noticia de la epidemia del coronavirus ha puesto en alarma a todo el mundo. Esta enfermedad que dio inicio en la ciudad de Wuhan (China) ha cobrado las vidas de al menos 41 personas en el mencionado país. Esta mañana, dieron a conocer el deceso de un doctor que fue infectado por este virus.

Liang Wudong, de 62 años, era un médico de vocación que estaba retirado desde marzo del año pasado. Sin embargo, decidió regresar al hospital Hubei Xinhua de la ciudad de Wuhan, lugar donde brotó el denominado 2019-nCoV, para prestar servicio a los infectados por el virus mortal. Hasta el momento la cantidad de infectados supera los 1 300.

Según informó un medio de comunicación de China, el médico había sido contagiado nueve días antes, por mantener contacto directo con los infectados. Cuando se confirmó el contagio, en el hospital colgaron un cartel que decía: “Personal médico infectado. Se cancelan todas las citas”.

Doctor Liang Wudong at the ENT department of Hubei Xinhua Hospital who had been at the front line fighting against #nCoV2019 in Wuhan, died from the virus on Sat at the age of 62. #RIP pic.twitter.com/kahysasuIB

Hasta el momento es el primer médico que ha fallecido por atender a pacientes con este virus. Sin embargo, hace unas horas, se acaba de confirmar que, tres médicos chinos han sido infectados por este virus en Beijing, ellos habían estado en Wuhan por tema de negocios. Todas las personas que estuvieron en contacto cercano con ellos han sido puestos en cuarentena.

Three Chinese doctors are confirmed infected with the new #coronavirus in Beijing. Two of them went to #Wuhan for business. All of them and people had close contacts with them are in quarantine. pic.twitter.com/ukkCS4WzhD