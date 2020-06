Artesanos elaboran mascarillas solidarias para resistir ante la COVID-19

Desde que comenzó la pandemia por la COVID-19 el negocio de venta de las mascarillas sanitarias se ha convertido en todo un boom pues son los artículos más solicitados. Una de las plataformas virtuales que brindan este implemento es Mode Revolution, lo más resaltante es que sus modelos están inspirados en las costumbres de diversos pueblos latinoamericanos.

Pero, además, estos diseños únicos y coloridos también tienen su lado solidario y sostenible pues a través del proyecto No Name Just People se otorga el 80 % de las ganancias a organizaciones locales en Latinoamérica que ayudan a cubrir las necesidades básicas de algunas poblaciones vulnerables.

¿Cómo son los diseños de las mascarillas?

En Latinoamérica una gran cantidad de artesanos viven del día a día para poder generar ingresos y así sostener a sus familias por lo que esta pandemia solamente ha agudizado esta problemática. Por ello para ellos la venta de estas mascarillas se ha convertido en el principal sustento.

Ante esa situación la firma estadounidense No Name Just People optó por solicitar el trabajo de una treintena de artesanos latinoamericanos para la elaboración de estas mascarillas. La colección está elaborada con coloridos tejidos que llevan estampados típicos del país de origen de cada artesano. Los modelos están disponibles en la we de Mode Revolution y su precio varía entre los 16 euros y 30 euros.

En Perú otra propuesta de diseño de mascarilla alternativo fue el que presentaron los emprendedores Efraín Alva Murillo y Keyla Polo Céspedes, quienes diseñaron una mascarilla sostenible empleando la piel de un pescado. Además, ellos producen otro tipo de accesorios de cuero como billeteras y carteras a base de pescado Un ejemplo más que demuestra la adaptación y reinvención de artesanos en medio de esta pandemia global que golpea a todos los sectores.