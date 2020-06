3 razones para emplear la aspirina en el cuidado de la piel y el cabello

La aspirina también tiene aplicaciones cosméticas que no solamente nos pueden sacar de un apuro sino que también podemos incluirlo dentro de nuestra rutina de belleza de forma permanente, si no tenemos una piel sensible.

Por ello hoy en día este analgésico de uso masivo se ha convertido en secreto mejor guardado para exfoliar la piel, prevenir las arrugas y acelerar el crecimiento del cabello.

Acelera el crecimiento del pelo

Este truco es bastante empleado pues la aspirina posee un componente activo llamado ácido salicílico que sirve para estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Para aplicar este tip solo necesitamos moler unas cinco pastillas y agregarlas a nuestro champú.

De esta forma lograremos activar los folículos capilares de nuestra melena en cada lavada gracias a las propiedades de la aspirina. ¿Te animas a probarlo?

Exfoliante casero

El uso más común de la aspirina es el de exfoliante. Es una opción bastante económica y fácil de replicar en casa. Solo requerimos moler unas cinco pastillas y mezclarlas con un poco de agua y una cucharadita de miel. Así podremos darle a nuestro rostro ese efecto de limpieza profunda y total.

Además podemos combinarlo con otros ingredientes como la leche y el limón para crear una mascarilla que ayude a tratar las arrugas de la piel.

Combatir el acné

La aspirina también es muy aprovechada para aclarar la piel y mejorar el estado del acné en el rostro debido a sus propiedades antiinflamatorias y al ingrediente liposoluble como el beta-hiroxiácido.

No obstante, no debemos olvidar que siempre antes de utilizarlo cualquier producto en la piel es mejor realizar una pequeña prueba en el brazo para ver que no nos afecte. Asimismo, es importante consultar siempre con un dermatólogo para saber si nuestro cutis requiere un tratamiento especial.