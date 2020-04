Trucos de styling que te ayudarán a domar el estilo vaquero como una fashionista

Como existen tendencias que llegan y se van, hay otras que estarán por toda la vida, tal como lo es el estilo vaquero que, a pesar de los años, no dejamos de llevarlo en una diversidad de looks.

Aunque no podemos negar que muchas veces hay quienes lo usan para lucirlo en Halloween o algunas fiestas de disfraces, te contamos que hay formas efectivas de llevar este estilo en tu look del día a día sin que sea realmente complicado. Aquí te lo contamos.

1 Combina lo cowboy y lo moderno

Si amas las botas de estilo cow boy no dudes en combinarlo con un jean moderno, de esa forma le darás un giro interesante a tu look y crearás un contraste que no pensabas lograr. No parecerás disfrazada y estamos seguras que tu look realzará.

2 Apuesta por prendas vintage

Lo vintage está muy en tendencia y lo mejor es que este estilo va perfecto con lo vaquero. Así que no dudes en darte una vuelta por aquellas tiendas que venden ropa vintage, probablemente allí encuentres la prenda perfecta para complementar tu look de forma rápida.

3 Menos siempre será más

Llevar el estilo vaquero no es sinónimo de que todas tus prendas sean jean o lleves flecos de pies a cabeza, realmente la idea es llevarlo a tu manera y si eres de las chicas minimalistas, la idea es combinar las prendas necesarias como un jean y alguna casa de flecos o casaca y botas, evita lo recargado.

4 Apuesta por todo lo que te guste

Sí, quizás digas que nos estamos contradiciendo, pero no es así. La idea es combinar mucho con poco. Así que puedes apostar por una prenda muy extravagante como una casaca con flecos y combinarlo con un jean básico y sencillo, así estarás llevando el estilo vaquero sin ser completamente evidente.

Ya lo sabes Wapa, por estos días en los que estás en casa, no dudes en echarle un vistazo a tu clóset y lucir un estilo que quizá amas de diferentes formas. Juega un poco con las prendas que tienes y prueba algunos looks que puedes llevar luego cuando acabe la cuarentena.