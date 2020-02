¿Qué es lo que opina Anna Wintour sobre el estilo de las Kardashian?

La editora de Vogue, Anna Wintour, fue sometida a una ronda de preguntas de fans y seguidores de la moda, sin pensar que le preguntarían sobre las Kardashian.

Y es que sobre todo lo que tenga que ver con moda, estilo o tendencias, Anna siempre tendrá la respuesta correcta.

La pregunta de una de las seguidoras de la revista Vogue fue 'Anna, ¿qué piensas sobre el estilo de las Kardashian?'

La editora comenzó diciendo que ‘Es Digno de admirar que hayan creado un imperio a través de sus personalidades y de la creatividad de su madre y como viven de ese modo.’, aclarando que para ella no sería nada cómodo.

Sin esperarlo, terminó halagando a Kim, por su estilo y personalidad, por lo que dijo que ‘De todas ellas, creo que Kim es la que más ha cambiado. Personalmente admiro como ahora si estilo de vestir es más minimalista y un poco más discreto.’

Pero eso no fue todo, Anna Wintour no pudo dejar de hablar de Kendall Jenner, pues se refirió también a ella explicando que 'La gente creía que no iba a durar mucho y yo creo que la razón de su éxito es su perseverancia, su carrera como modelo.'

De esta forma, Anna Wintour no ha hecho más que tener palabras positivas para la Kardashian, demostrando que son las reina del estilo y el glamour.

