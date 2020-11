Rescatistas venden empanadas para financiar gastos de perrito adoptado

El abandono animal también sindicado como una forma de maltrato, pero hay personas que recurren a esta alternativa ante la falta de recursos para continuar manteniendo a sus queridos compañeros. Un claro ejemplo se mostró en Twitter donde Boston fue dejado en una banca por su antiguo dueño con un triste mensaje.

"Hola por favor adóptame. Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien", fue el primer párrafo de una extensa carta de un hombre con una gran impotencia de no poder seguir cuidando al indefenso animal, quien estaba tranquilo a la espera de una segunda oportunidad.

La pagina de @mascotasdifunde decidió acudir al rescate del cachorro, quien se encuentra recibiendo una atención de calidad hasta que una bondadosa persona decida interesarse en su compañía y sea adoptada para siempre.

"El dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón por favor adóptalo, cuida muy de él y si no por favor deja la nota en su lugar para que otros lo lean y adopten", completa la nota de su antiguo papá humano.

Por amor a los animales

A través de Twitter, la organización ha decidido emprender un negocio para poder costear los alimentos y las medicinas de Boston y otros animalitos del lugar con la venta de empanadas argentinas: "Llévele, llévele", dice la publicación.

Los fondos recaudados serán destinados a los perritos en Ciudad de México, donde la mayoría de habitantes decidió echar a sus mascotas desde que empezó la pandemia debido a un rumor que recorrió las redes sobre que los animales podían contagiar el virus SARS-CoV-2.

Una causa única y especial

@mascotasdifunde detalló en Twitter que los sabores de las empanadas serán de carne, elote con queso, espinaca con queso y jamón con queso, la docena tendrá un costo de 14 dólares, mientras que media docena estará en 8 dólares.