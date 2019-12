Policía se conmueve al recibir una réplica de su perro k9 que falleció antes de Navidad

Los perros son fieles amigos, ya que siempre están mostrando su cariño y apoyo a pesar de que no pueden hablar nuestro idioma. Las mascotas tienen nuestro amor, respeto y tiempo.

Pero, cuando se tienen que ir al 'cielo', dejan una huella muy grande en nuestros corazones. Lo mismo sucedió con el policía Josh Madsen del Departamento de Policía de Pasco en Washington, Estados Unidos.

El perro k9 del agente policial murió el pasado 2 de diciembre debido a unos problemas de salud. Lo que trajo unos días tristes tras perder a su colega perruno.

Para ello, la rescatista Cassandra Berg le regaló a dos de la Navidad, un muñeco igual a su perro Lemon. El policía estadounidense no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar de la emoción al recordar a su perrito.

El video se volvió viral en Facebook y otras redes sociales, generando más 50 mil interacciones dando el apoyo al policía tras la pérdida de su fiel compañero. Algunos usuarios también recordaron a su animalitos fallecidos.

“No existe nada más triste que perder un gran compañero, hace poco tiempo perdí a mi amigo esponjoso y no hay momento que no lo extrañe”, “Hace un año perdí a mi ángel. Lo recuerdo cada día y lo extraño mucho. Mis hijas sin decirme nada mandaron ampliar una foto de él y para mi cumpleaños me dieron ese hermoso cuadro”, “Cómo duele perder un amigo ayer se me murió mi chico, será un triste fin de año. Lo llevo en mi corazón”, escribieron los internautas.

Wapa, yo también sé lo que es perder a una mascota, sin embargo, recuerdo siempre los momentos felices que vivimos con 'Gringo' durante 16 años. A continuación, te compartimos el emotivo video.