Chiky Bombom: “A veces me siento cansada, pero tengo mi pasión, estoy viviendo mis sueños”

Chiky Bombom vino a devorar la televisión y las redes sociales. Tras hacerse viral con sus frases ‘La vida me sabe a frutas’ y el famoso saludo ‘Buenas, buenas’, la conductora dominicana está cumpliendo sus sueños y trabaja incansablemente para ser cada vez mejor.

Este jueves 21 de noviembre, Lisette Eduardo, mejor conocida como ‘Chiky Bombom’ regresa a la pantalla de E! Entertainment para conformar el panel de conductoras de ‘Ojos de Mujer’ en su cuarta temporada y nos cuenta en exclusiva qué tienen preparado para los televidentes en esta nueva entrega.

Chiky Bombom regresa más preparada que nunca

En conversación con Wapa, la presentadora Chiky Bombom nos contó emocionada y con su acostumbrada energía que la caracteriza, nos dio un adelanto de lo que será esta cuarta temporada que se transmitirá hoy jueves 21 de noviembre a las 11:00 p.m., a través de E! Entertainment.

“Le aporto muchas cosas al programa, desde la primera temporada, esta cuarta temporada es totalmente diferente, es un poco distinta porque ya estamos como más puliditas, ya tenemos el control de la lengua”, comenzó diciendo con la personalidad que la representa.

“Me encantó de esta temporada que los temas son polémicos, pero no polémicos, educativos y que todo el mundo se va a poder identificar, porque son temas de ahora, cotidianos que pasan, te pasan a ti, a mí y a todos, eso me encanta porque me hace hablar desde el alma”, dijo sobre los temas que tocarán en el talk show.

La influencer y presentadora resaltó que el objetivo del programa es empoderar a la mujer a través de los temas que discutirán con el resto de panelistas e invitados: “Estamos enfocados en empoderar a la mujer más, en que muchas mujeres que tienen sus alas amarradas la suelten, hablamos sobre el abuso, sobre las mujeres que se han perdido, de muchos temas fabulosos”.

Chiky Bombom demostró su gran química con el resto de las conductoras con quien comparte en las pantallas y resaltó su admiración hacia la conductora venezolana Érika de La Vega, quien le ha prestado su ayuda para aprender cada vez más, por lo que esta destacó que las mujeres debemos apoyarnos entre sí siempre.

“Son mujeres tan especiales, las amo y en cada temporada aprendo muchísimo de cada una de ellas, pero mucho, Érika yo le puse la mente maestra, porque es demasiado inteligente, demasiado culta. Yo como novatica aprendiendo ahora, tengo hambre de aprender, de superación y me encanta que me corrijan cuando cometo errores y Érika es una de esas personas que, si yo decía una palabra mal dicha, ella me decía, a veces había temas muy profundos y no sabía qué opinar y Érika me lo explicaba, nos apoyamos mutuamente. Si hay algo que yo pudiera cambiar es eso entre las mujeres, ninguna somos competencia, podemos apoyarnos, porque somos muy poderosas”, recalcó.

Los cambios y desafíos de Chiky Bombom

La presentadora sabe que tiene el don de hablar temas fuertes de forma clara ante quienes la siguen y aunque ha intentado, como ella misma lo dice “controlar la lengua”, sabe que debe seguir siendo como es para guiar a quienes lo necesiten.

“Yo trato de controlar la lengua, yo trato, se los juro, pero lastimosamente, mi amor, esta lengua papá Dios me la dio para yo ser escuchada y hay personas que se confunden con mi personalidad. Yo soy jocosa, soy una mujer alegre, pero te lo puedo jurar que cuando yo quiero que me escuchen yo lo logro, porque soy todo lo que quiero ser, porque cuando yo quiero hablar de un tema que tiene peso y que es un tema que puede cambiar vidas, ahí sale Lissette, no Chiky Bombom, Lissette la mamá, la hija, la hermana, la profesional. No sé si Chiky Bombom lo sea, porque Chiky Bombom es jocosa, les voy a decir todo lo que yo pienso desde el amor y desde el respeto con la misma guasacaca que me caracteriza de Chiky Bombom”, sostuvo.

La personalidad de Chiky Bombom es enérgica y explosiva, su carisma la ha llevado a ganarse el cariño de sus seguidores y televidentes que disfrutan seguir su contenido y ver sus apariciones en televisión. Sin embargo, esta no escapa de las críticas, aunque es firme en su posición frente a ellas.

“Le dejo esas situaciones a Dios porque si las resuelvo yo fácilmente caigo presa, yo se lo dejo a Dios, me encomiendo en él, papá Dios ayúdame, trabajo mi energía, no desperdicio mi energía prestándole atención a cosas que de verdad no, si tú te fijas, hay críticas, haters, cosas, yo estoy expuesta y van a haber personas que me van a amar, otras que no van a querer saber de mí, todo rico, todo suma”, resaltó.

Lo más difícil para ella en el intento de balancear su vida como profesional ha sido el ser madre, pues considera que pese a todo el cansancio que pueda sentir, está cumpliendo sus sueños.

“Ser mamá. En este trabajo yo no me detengo, yo no paro, yo no paro, esto es como cuando tú te estás comiendo tu comida favorita, que tú te sientes satisfecha y quieres seguir comiendo porque te gusta. A veces yo me siento cansada, me siento agotada, pero yo no lo siento como un trabajo, tengo mi pasión, yo estoy viviendo mis sueños, no me duele, eso me da un poquito de miedo porque cuando caiga, voy a caer redonda del cansancio, pero lo amo”, explicó.

“Encontrar ese balance entre ser mamá, mi niño está aquí, es la vida que nos tocó y creo que él está muy claro de lo que yo estoy haciendo, espero que en el mañana no me reclame porque mamá no está en una discoteca, yo estoy trabajando para ti y para mí y para el mundo. No es fácil, pero tampoco es imposible”, expresó.