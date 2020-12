Rafael Fernández defiende a Karla Tarazona: “El tener hijos no la hace menos"

Rafael Fernández, novio de Karla Tarazona, a través de su cuenta de Instagram fue cuestionado por estar comprometido con una persona que tiene hijos.

Ante ello, el empresario no dudó en responder con un contundente mensaje y demostrar lo orgulloso que está de su pareja.

Novio de Karla Tarazona en Instagram fue cuestionado por su relación

Por medio de su red social, el deportista decidió responder algunas preguntas de sus seguidores relacionadas a su relación sentimental con la presentadora

Sin embargo, un usuario aprovechó la ocasión para hacer un comentario machista a Fernández: "¿Por qué no buscaste a una mujer soltera?".

“Muy simple , todo el tiempo estuve buscando una persona que me acompañe toda la vida, sin éxito. Karla llegó sin que yo la busque. Moraleja: no busques el amor, siempre llegará a ti, si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido”, escribió el novio de Tarazona.

Foto: Historia Instagram Rafael Fernández

Karla Tarazona hizo público tierno momento entre sus hijos y su novio

Karla Tarazona no deja de compartir momentos alegres con sus seguidores, ya sea que aparezca sola, con su familia o con su futuro esposo. Pues, la locutora radial está pasando un buen momento en la vida.

A través de sus historias de su cuenta oficial, la influencer compartió un clip donde se puede ver a sus hijos disfrutando de una rica cena junto a su actual pareja, Rafael Fernández. Como se puede ver en las imágenes, todos ellos están comiendo y saludando a la cámara. “Mis hombrecitos”, así escribió la conductora.

De esta forma, Tarazona demuestra que sus pequeños tienen una buena relación con su prometido.