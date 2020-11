Yola Polastri pide apoyo para continuar dando clases gratis a niños

La recordada y querida animadora infantil Yola Polastri, reveló la complicada situación que enfrenta a causa de la pandemia del coronavirus y apoyo que desea tener por parte del Ministerio de Cultura.

'La chica de la tele' decidió romper su silencio para confesar el proceso lento que lleva con el ministerio tras haber pedido ayuda económica porque no cuenta con un trabajo estable.

"Soy una persona vulnerable y no puedo acercar a nadie, ni nadie se acerque a mí. Tengo mucho miedo de contagiarme de esa cosa (COVID-19)", comentó al programa de Magaly Medina.

A su vez, la artista de 70 años reveló que el dinero sería destinado para continuar con las clases gratuitas que se brindaba a los niños en su Centro Cultural que ya tiene 25 años.

“Como Yola puedo sobrevivir con mis ahorros unos años más, pero lamentablemente no tengo trabajo hace ocho meses y es imposible mantener el centro de estudios, donde más de 100 niños recibían clases gratis”, indicó Yola al Popular.

“Con la crisis ya no puedo pagar a los profesores, comprar nuevos muñecos y vestuario que están inservibles. Me da pena porque justo se da en el año de sus Bodas de Plata y cuando más necesitamos estar al lado de los niños”, agregó.

Yola Polastri sobre Ricardo Cisneros

"Ya que muchas asociaciones se han presentado, fui pero en eso estoy, he llenado una serie de formularios y requisitos. Tienen que averiguar que programas he hecho, que hago actualmente", manifestó Polastri sobre su pedido de un bono al periodista de 'Magaly TV La firme'.

Sin embargo, cuando fue consultada por Ricardo Cisneros, acotó: "Me imagino que habrá presentado todos los formularios que he presentado. Mostrar la trayectoria. No hay muchas personas que lo conocen, solo por la televisión, y eso que me conozco a todos los niños con talento. Pero, sé que ha sido muy favorecido".