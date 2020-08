Samahara Lobatón tras presentar a Youna en TV se lucieron así de románticos | VIDEO

¡Enamorados! Samahara Lobatón emocionada por la pronta llegada de su bebé Xianna, presentó por primera vez ante cámaras a su pareja Youna, padre de su primogénita.

Ante ello, los jóvenes asombraron al sincerarse con unas emotivas palabras sobre sus sentimientos como pareja y padres.

Samahara Lobatón confesó que siente consolidada su romance tras estar embaraza. “Es una persona que te impulsa a hacer cosas mejores, a hacer las cosas bien. Creo que como pareja hemos crecido. Creo que siendo tan jóvenes hemos logrados bastantes metas, Dios nos puso una prueba en el camino en nuestra relación, pero es para seguir adelante, para tomar impulso”.

Pero no solo la hija de Melissa Klug confesó estar contenta con su pareja, Youna también se pronunció: “Samahara es una persona que me ha hecho crecer mucho, le agradezco que haya llegado a mi vida. No tenía tantas metas como las que tengo ahora. La amo mucho”.

¿A qué se dedica el novio de la hija de Melissa Klug?

El joven tiene 21 años y se dedica a la barbería, atendiendo a diferentes figuras peruanas en el fútbol. Además, Youna sorprendió al revelar en una reciente entrevista que desea estudiar Negocios Internacionales.

Por su parte, Samahara Lobatón estuvo estudiando Publicidad y Marketing, carrera que continuará luego que nazca su pequeña.

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón, hija de la empresaria Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera a su primer bebé. Vía Instagram, la joven contó cómo dio la buena nueva a su familia, entre ellos sus hermanas, padres y abuelas.