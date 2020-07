Gisela Valcárcel preparó saltadito de mollejas a población vulnerable de SJL | VIDEO

Gisela Valcárcel pese a mantenerse alejada de las pantallas, se sumó con una noble causa en el programa que conduce su hija Ethel Pozo y Renzo Schuller, llevando alimentos, regalos y útiles escolares para las familias del centro poblado "El Paraíso" en San Juan de Lurigancho.

La presentadora apareció temprano frente a las cámaras de 'América Hoy' para apoyar la campaña de ayuda solidaria que realiza el programa y algunas empresas privadas.

“Estoy feliz por la oportunidad que me dan, Ethel y Renzo, de venir aquí, a San juan de Lurigancho, a El Paraíso, donde uno desde que llega puede observar, primero, el orden, mujeres con sus hijos desde temprano, ropa lavada y colgada, esta es la vida en El Paraíso, esta que ustedes han estado informándonos semana a semana, y a la que hoy me permiten llegar, estoy feliz”, confesó Valcárcel.

Al retornar Gisela al lugar que visitó hace unas semanas, cumplió su promesa a Angelito, llevándole unos zapatos ortopédicos que lo ayudarán a caminar.

“Me quedé muy ligada a tu historia de lucha, de valor, me encantan las historias de la gente que no se queda en el estado de víctima, sino que sale adelante”, agregó la empresaria.

La figura de América Televisión también llevó útiles de escolares a Esther, una profesora de la zona, para que sus niños puedan estudiar. “Hemos venido a mostrar esta historia que tú representas, mujeres valientes, mujeres que salen adelante, mujeres que no se amilanan, nuestro país le debe tanto a las mujeres”, sostuvo.

Por último, Gisela se animó a preparar un saltadito de mollejas en la olla común del centro poblado, ‘El Paraíso’ para los asistentes que fueron a recibir las donaciones.