WhatsApp y la OMS promueven stickers para la campaña 'Quédate en casa'

¡Se suman a la campaña Quédate en casa! La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaron el paquete de stickers "Juntos en casa", que ayudará a las personas a comunicarse con sus seres queridos durante la pandemia de COVID-19.

"Esperamos que todos disfruten de estos stickers y que puedan usarlos para conectar con sus seres queridos, en especial aquellos que se estén sintiendo solos, aislados o asustados", señala un comunicado de la plataforma.

Este paquete de WhatsApp ofrece una manera creativa de recordarles a los demás que se laven las manos, que mantengan el distanciamiento físico y hagan ejercicio para prevenir el COVID-19. Además, nos ayudan a celebrar a los héroes de la salud y a todas esas personas que también se han convertido en héroes para todos.

El paquete de stickers "Juntos en casa" ya está disponible en WhatsApp en diez idiomas: español, alemán, árabe, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco.

Hace 18 meses se promovieron el uso de los stickers, divertidas animaciones o imágenes que se han convertido en una de las formas de comunicación preferidas por las personas y de más rápido crecimiento en la aplicación.

Estos son los pasos desde la app de WhatsApp:

1. Abre el chat individual o de grupo.

2. Para añadir un paquete de stickers, toca Emoji > Stickers > Añadir (+).

3. Junto al paquete de stickers que quieras obtener, toca Descargar. Cuando se complete, aparecerá un botón verde al lado.

4. Busca y toca el sticker que quieras enviar.

(Con información de Andina)

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd