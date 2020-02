Aracely Arámbula furiosa envía contunde mensaje a Luis Miguel por sus hijos

Aracely Arámbula y Luis Miguel aunque tuvieron una hermosa historia de amor, el desenlace generó enfrentamientos por la manutención de sus menores quienes no suelen ver con frecuencia al cantante.

Sin embargo, Lucía Miranda, una persona cercana al entorno del Sol de México, desmintió a la actriz generando una reacción antes no vista de La Doña, respondiendo con contundente mensaje hacia el padre de sus hijos.

La intérprete fue consultada si había escuchado las últimas declaraciones de Miranda quien aseguraba que el mexicano veía a sus herederos Miguel y Daniel.

Ante ello, Aracely respondió, “no la escuché [Lucía Miranda], ni me interesa y ella no sabe. Nadie sabe porque nadie está interesado, nadie está informado de eso”.

Además, destacó que es una persona responsable cuando declara ante los medios de comunicación. “Soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa”.

Arámbula también manifestó sobre lo comentado por Toño Mauri, amigo de Luis Miguel. “Dicen muchas cosas, como mi queridísimo, hermoso, Toño Mauri [quien menciona] ’que todo está bien y que todo está bien’ y no está bien. Ellos [los amigos de Luis Miguel] saben la verdad”.

¿Aracely Arámbula participará en "Luis Miguel, la serie"?

“Está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada; ni mis hijos”, aclaró. “Fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Me da más tranquilidad que no vamos a salir y que ese tema está tocado con mucho respeto y mucho cariño hacia la parte de mis hijos y hacia mí. Entonces, en esta segunda temporada no salimos. Espero, que en la tercera tampoco. En realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”.

Novelas de Aracely Arámbula "La Doña"

Aracely retornó por todo lo alto con su carrera artística, convirtiéndose en una de las mujeres más queridas al demostrar su talento en "La Doña", que fue emitido por Telemundo.