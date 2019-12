Mujer de 80 años deslumbra al posar en lencería sin tabú y se vuelve viral [FOTOS]

La mujer que se ha vuelto viral en Instagram es Helena Schargel y quiso exponerse posando en lencería ante las cámaras para demostrar que no debemos tener límites ante una edad.

Por eso, se atrevió a seguir trabajando en su profesión a sus 80 años y causa sensación, inspirando a otras féminas seguir disfrutando lo que amamos hacer.

¿Quién es Helena Schargel?

Helena es brasilera y lleva más de 20 años en la industria de la moda. Tras jubilarse decidió dar un giro a su profesión convirtiéndose en diseñadora de ropa íntima. A su vez, se ha vuelto en la imagen de sus prendas que suele modelar en redes sociales.

Viral en Instagram

Al convertirse en furor las imágenes de la empresaria en su cuenta de Instagram, se dio con el objetivo que las mujeres de su edad dejen de ser invisibles.

“Necesito hablar contigo sobre invisibilidad. ¿Quién nunca ha sido borrado en ningún momento? Nos pasa a todos nosotros, mis queridos. Tenemos miedos, inseguridades. Pero una cosa que aprendí es que no hay vuelta atrás. Una vez que te reconoces como una persona que no es invisible para ti mismo ya no quieres dejarte llevar”, expresó en su red personal.

Helena explicó cómo inició la idea de crear su línea de lencería. “El año pasado, decidí que era hora de invertir en un nuevo proyecto: una línea de lencería de más de 60 años. En lugar de vestir a miles de mujeres maduras, sexys y hermosas (sí, ¡estoy hablando de TI!), Quiero inspirar a millones de personas a la invisibilidad".

“¿Quién dice que retirarse del trabajo es lo mismo que retirarse de la vida? ¡De ninguna manera! ¡Ahora es tu momento y PUEDES TODO!”.