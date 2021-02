¡Récord! ¡EuroMillones sorteará pozo de €210 millones!¿ Cómo jugar online desde Perú?

Este gran premio se acumuló como resultado del último Sorteos Especiales EuroMillones, el mayor evento de lotería de Europa. Este se lleva a cabo solo unas pocas veces al año y sus premios aumentados lo convierten en uno de los favoritos no solo en Europa, sino en todo el mundo.

Debido a que este es un premio récord en esa lotería, es casi garantizado que la participación incremente varias veces lo normal. Así, a mayor participación, mayores son las probabilidades que el pozo caiga este mismo martes.

Los boletos del EuroMillones se pueden comprar en nueve países diferentes, pero los residentes de Perú no deben sentirse excluidos. Pueden comprar boletos del EuroMillones en línea, ahora mismo, en TheLotter, el servicio de mensajería de boletos en línea líder en el mundo.

¿Qué es el EuroMillones?

Es una lotería transnacional europea con un pozo que comienza en 17 millones de euros y puede subir hasta un límite de 210 millones de euros, con sorteos todos los martes y viernes. Para participar desde Perú, al igual que si estuvieras en Europa, eliges cinco números (del 1 al 50) y dos números más (del 1 al 12) a través del servicio de TheLotter.

La lotería EuroMillones cuenta con 12 divisiones de premios secundarios. Con un mínimo de dos aciertos empezarás a ganar premios, e incluso puedes llegar a ganar el pozo y convertirte en el mayor ganador de lotería de Perú si aciertas los siete números.



Los boletos del EuroMillones de España comprados con TheLotter también participan automáticamente, sin costo adicional, en una rifa adicional llamada "El Millón", que entrega cada viernes 1 millón de euros.



¿Qué es TheLotter?

Es el servicio de mensajería de boletos de lotería líder del mundo, que sigue siendo el único método legal para participar y ganar loterías extranjeras desde Perú en línea. Más de 6 millones de usuarios de TheLotter han ganado más de 103 millones de dólares en premios secundarios y pozos desde 2002.



El servicio cuenta con miles de usuarios ganadores de países como Panamá, Ecuador, México, Chile, Colombia, entre otros. Entre los mayores ganadores latinos de TheLotter se encuentran una panameña que ganó USD 30 millones, un salvadoreño que ganó USD 1 millón, una colombiana, un ecuatoriano y un mexicano que ganaron USD 50 mil, cada uno.

El sitio web de TheLotter cobra una tarifa de servicio, por eso, cuando ganas un premio, grande o pequeño, este será completamente tuyo, ya que la plataforma no cobra comisiones a sus ganadores.

¿Cómo jugar desde Perú?

Abre la página del EuroMillones en TheLotter Indica cuántas líneas quieres jugar Escoger los números de la suerte Confirmar la compra

El precio varía según la lotería y número de líneas a jugar. Normalmente, la participación mínima de esta lotería es de 3 líneas por 17 euros. El método de pago recomendado para los usuarios peruanos es Visa, método más aceptado en las páginas de juegos y apuestas en Perú.

Cuando juegas al EuroMillones desde Perú en línea con TheLotter, tus probabilidades de ganar el primer premio son exactamente las mismas que las de alguien que compra físicamente un boleto en uno de los nueve países que participan en los sorteos.

¿Es legal ganar con TheLotter?

TheLotter no es lotería ni sitio de apuestas, es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de la plataforma son la prueba clave de que ofrece un servicio seguro y confiable.

Para obtener más información sobre cómo jugar al EuroMillones en línea desde Perú, visita TheLotter. ¡Buena suerte y juega de forma responsable!