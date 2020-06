Estudios revelan que las mujeres se aburren más rápido de estar con el mismo hombre en la cama

Existen diversos factores que afectan la vida sexual en la pareja, sin embargo, esta se ve más afectada en el caso de las mujeres. Aunque parezca extraño somos nosotras quienes primero perdemos ese interés por tener una noche de pasión con nuestra pareja.

Las mujeres se sienten insatisfechas

Los años, rutina, problemas, etc influyen demasiado en nuestra relación de pareja y, por ende, también en nuestra vida sexual. Cuando cumplimos un año, el apetito sexual empieza a disminuir.

Esto no significa que las mujeres ya no quieran tener más orgasmos o más sexo en general sino que no se sienten complacidas del todo con la pareja con que conviven.

Causas de la falta de interés sexual

1-. Las relaciones duraderas y estables tienen su lado negativo y se trata de la pérdida de apetito sexual.

2-. El sexo podría volverse rutina o casual. No hay nada nuevo, todo es igual. Estudios en Reino Unido señalan que la convivencia en pareja afecta en la actividad sexual.

3-. La falta de innnovación y nuevas propuestas también afectan demasiado. A veces ocurre que las mujeres se quedan calladas y no dicen todo lo que realmente quieren que les haga su pareja.

4-. Mientras más seria se ponga la relación más rápido se irá perdiendo el interés para ella.