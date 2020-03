Compañías de juguetes sexuales se unen para donar vibradores y soportar cuarentena

En plena crisis mundial provocada por el coronavirus, dos compañías dedicadas a la elaboración y comercio de juguetes sexuales muestran su lado más solidario al donar cientos de sus productos para que disfruten de su estadía en casa.

Ante la coyuntura que atraviesas el mundo, Boutique, la tienda de vibradores Bellesa, se asoció con el fabricante alemán Womanizer, bajo una importante premisa. “Los queremos a todos en casa, seguros y felices. Distanciamiento social sí, pero lleno de orgasmos”.

Este anuncio alegró a los amantes de los juguetes sexuales en todo el planeta, sin embargo, este regalo solo es válido para los Estados Unidos. Hasta la fecha, la tienda especializada en satisfacer el placer reveló que ha tenido alrededor de cien mil personas inscritas para recibir su regalo. “¡Cuántas más personas entren, más estimuladores femeninos enviaremos!”, se lee en sus redes sociales.

“Nuestra “máxima prioridad atender a cada persona antes de que las fronteras cierren y/o las compañías de entrega detengan o disminuyan el servicio”, reza una parte del comunicado.

No obstante, la empresa, al ver la gran acogida de su anuncio, comunicó que no será posible que cada participante se lleve un juguete sexual. “Si bien no podemos enviar a cada participante un vibrador gratis, estamos comprometidos a asegurarnos de que cada concursante sea un ganador”, comentó un vocero a News week.

Múltiples participantes informan haber recibido un cupón de $ 30 “para usar en cualquier vibrador Bellesa o Womanizer” junto con envío prioritario gratuito.

Mientras muchas personas se quedan en casa y leen más libros o ven televisión por el coronavirus (COVID-19), Bellesa Boutique ofrece la “autoestimulación” como otra alternativa. Un gran servicio con la comunidad.

