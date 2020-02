3 claves para disfrutar del sexo

Cuando tenemos un encuentro sexual con alguien pocas veces pensamos en hacer una lista de cuáles son los requisitos indispensables para disfrutar del sexo compartido de principio a fin.

La mayoría de las veces simplemente nos dejamos llevar por el deseo del momento y olvidamos que hay por lo menos 3 puntos clave que deberíamos tomar en cuenta a la hora de tener sexo con otra(s) persona(s).

Esas claves implican escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, encontrar el espacio y el tiempo adecuados y, por supuesto, tomar las medidas necesarias para proteger nuestra salud.

1. Escuchar la voz de tu deseo

En los últimos años es común escuchar hablar del consentimiento, que no es otra cosa que el acto de estar de acuerdo con realizar cualquier tipo de actividad de índole sexual, esto incluye desde los besos, las caricias, el sexo oral o algún tipo de penetración sea vaginal o anal).

Pues bien, en una sociedad y en una cultura como la nuestra en la que las mujeres son educadas para complacer a los hombres, en las parejas heterosexuales es común que muchas mujeres acepten tener sexo aunque en realidad no lo deseen.

Por eso, aun antes del consentimiento, el deseo es esencial para disfrutar del sexo. Escuchar la voz de tu deseo implica preguntarte a ti misma si realmente quieres tener relaciones sexuales con alguien o si, por el contrario, te sientes presionada, manipulada u obligada a hacerlo.

El sexo es una actividad que debe producirte placer y para que eso ocurra debes estar segura de que tu deseo sexual es libre y está despierto.

2. Elegir el lugar y el momento

Tener sexo en un lugar público o a escondidas de alguien más puede ser muy excitante, pero también puede convertirse en un problema si es que te genera ansiedad la posibilidad de ser encontrada con las manos en la masa por alguna persona extraña o por algún familiar.

Hay que tener en cuenta que la relajación es un requisito indispensable para experimentar el deseo sexual. Si algo nos preocupa el deseo sexual se verá inhibido. Por eso es importante elegir el lugar y el momento adecuados en el que te puedas sentir cómoda y en el que sepas que nadie te va a interrumpir.

3. Prevenir el embarazo y las ITS

Para que puedas disfrutar del sexo de principio a fin es necesario que antes, durante y después de un encuentro sexual no haya ninguna preocupación que te agobie.

El uso de métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado así como el empleo de métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) son fundamentales para que nada se interponga en tu placer. De esa manera, después de un encuentro sexual no tendrás nada de qué preocuparte.

Este punto clave es tan importante que si tu pareja o compañero(a) sexual se opone a practicar el sexo seguro, lo más adecuado es que evalúes si vale la pena involucrarte sexualmente con esa persona.

Sandra Campó es escritora y educadora sexual. Autora del libro HOY TENGO GANAS DE MÍ: 7 historias de masturbación femenina y creadora del blog SASÁ. Desde 2015 realiza talleres de educación sexual para mujeres en diversos espacios de Lima. Síguela en FACEBOOK e INSTAGRAM: @elblogdesasa