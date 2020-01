Tres hábitos tóxicos en una relación que creías normales

Llenos de violencia, pero enmascarados de naturalidad. Así es como se presentan los maltratos hacia las mujeres a lo largo y ancho del mundo. No es que no se den cuenta de lo que sucede, ni que de verdad piensen que son amadas, es que el torbellino emocional en el que están inmersas les impide ver más allá de las mentiras.

“Me pega porque me quiere”, “él no es así, sólo cuando lo hago enojar”, “no sabe controlar sus celos”, “está muy estresado”, son las excusas comunes que usan, lamentablemente las mujeres, para justificar la violencia.

La violencia, de cualquier tipo, es un ejemplo claro de lo que es una relación tóxica. Sin embargo, existen muchos otros que se esconden bajo las ropas de la naturalidad y que, de hecho, son mucho más peligrosos que lo que se perciben con facilidad.

Por tal motivo te presentamos 3 hábitos tóxicos en una relación que creías normales:

El árbitro

Lo que escuchas: “¿Por qué me reclamas? ¿Ya no te acuerdas de lo que hiciste en mayo? Vi esos mensajes. Después dijiste que “no era lo que pensaba”, pero jamás lo aclaraste”.

Lo que es: Buscan justificar sus errores culpándote a ti por acciones pasadas que, teóricamente, ambos decidieron superar.

¿Por qué es tóxico? Si sigues reclamando cosas de hace meses, ¿por qué continúas en esa relación? Esa es una manera de decirle al otro: «eres alguien malo y cruel, me has herido mucho, pero soy tan buena persona que sigo contigo». Actuar y pensar de esa forma no es justo para ninguna de las partes.

¿Qué hacer? O lo aceptas o te vas, sólo existen esas dos salidas. Si sucedió algo que no eres capaz de olvidar o perdonar, es mejor que tomes tu dignidad y te alejes. Esa es la única forma de no dañarte ni perjudicar a quien dices querer.

El amenazador

Lo que escuchas: “Si sigues así, no sé a dónde vamos a llegar”. “No me imagino una vida con alguien con tu carácter». «Haz lo que quieras, pero luego no me preguntes por qué terminamos”.

Lo que es: Chantaje; en lugar de hablar las cosas con apertura y confianza, buscas manipular al otro para que haga lo que tu voluntad ordene. ¿Por qué amenazas con irte si puedes hacerlo sin causar sentimientos de culpa y confusión?

¿Por qué es tóxico? A partir de la desconfianza y las acusaciones creas miedo en el otro. La presión constante que ejerces hará que algún momento todo explote y la relación se convierta en un cúmulo de tensiones y dolor.

¿Qué hacer? Piensa las cosas con claridad y luego háblalo. Si no estás seguro de estar en una relación estable, tienes todo tu derecho de retirarte; pero no hay ninguna razón para torturar a alguien con amenazas.

El carcelero

Lo que escuchas: “Si sigues triste para qué salimos”, “qué flojera tu depresión”, “ya, ¡supéralo!”

Lo que es: Crees que el otro no tiene derecho a sentirse mal. En lugar de escuchar sus razones y consolarlo si algo malo le sucede, te empeñas en recriminarle sus emociones.

¿Por qué es tóxico?: El otro no tiene la libertad de expresar abiertamente lo que siente ni lo que piensa. Por ello se siente todo el tiempo en una especie de prisión. ¿Quién querría estar en una cárcel?

¿Qué hacer? Escuchar: antes de emitir cualquier juicio debes ser capaz de entender al otro, sus miedos, necesidades y todo lo que trae consigo. Parte del amor implica estar para tu pareja, no sólo buscar comprensión para uno.