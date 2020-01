Orgasmos: datos curiosos que debes conocer sí o sí

El sexo es un tema muy amplio de abordar, pero todas tenemos el mismo cometido: llegar al punto máximo de placer. Solas o acompañadas, el clímax es la meta y por ello te compartimos datos curiosos acerca de lo que más te gusta, los orgasmos.

En la antigüedad, no tenían idea de que era un orgasmo, solo se creía que las relaciones sexuales eran solo para procrear, por lo que no caían en cuenta todo lo que se perdían al no disfrutarlo. El sexo se ha convertido en parte de nuestro estilo de vida y en una de las formas en que podemos brindarle bienestar a nuestro organismo.

Entonces, si sexo es parte de nuestra identidad, deberíamos conocer más afondo nuestros orgasmos.

1- A diferencia de los hombres, que tienen orgasmos sin eyacular, mejor conocidos como orgasmos secos, las mujeres no podemos dejar de empaparnos al tener uno, pues es imposible disfrutar del placer sexual sin la lubricación adecuada.

2- El orgasmo libera oxitocina, por lo que fortalece la conexión en pareja e incluso hay quien señala que es la clave para que la pareja nos sea fiel

3- Fingir un orgasmo no es solo cosa de nosotras las mujeres, sino también de los hombres, pero es común que nos demos cuenta, ¡no te ilusiones! Lo mejor es cumplirnos ambos.

4- El orgasmo femenino tiene una duración de 25 segundos, la buena noticia es que podemos experimentar más de uno en una relación sexual.

5- Es más fácil obtener un orgasmo si tus pies están calientes.

6- Experimentamos más orgasmos por medio de la masturbación, a eso le sigue el sexo oral y finalmente el sexo vaginal, esto se debe a la estimulación del clítoris, anima a tu pareja a probarlo.

7- Los orgasmos en la mujer también pueden darse por la estimulación de otra zona del cuerpo como los pezones. Algunas son tan afortunadas que hasta han experimentado orgasmos cuando hacen abdominales o algún tipo de ejercicio.