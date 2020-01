Carta a un corazón perdido que lucha por encontrarse

Por muy larga y oscura que sea la tormenta, siempre saldrá el sol. Esto aplica en todas las circunstancias de la vida, sobre todo en el amor. Sabemos que terminar una relación no es fácil, pues se lleva en el alma al igual que un duelo: con tristeza, miedo y ansiedad.

Nos duele más porque vemos alejarse a alguien que creemos conocer a la perfección y a quien le hemos abierto las puertas de nuestra vida. Alguien que nos ha visto en nuestros mejores y peores momentos. Alguien en quien depositaste tu confianza plena, pero ahora ese alguien es un extraño.

Sé que estas cansada de tanto dolor, pero repite conmigo, después de él viene algo mejor en tu vida.

Todo lo bueno viene después de él

No te digo que será fácil, mucho menos que será rápido. Ni mucho menos que vayas a buscar otros labios y brazos para ser feliz. Eso al final no sirve, solo maquillarás tu dolor, pero no lo superarás.

Pero no te preocupes, ni mucho menos te desesperes, la vida es sabia, porque cada capítulo que atravesamos nos deja una enseñanza. La lección exacta para superar malos ratos y llegar allí, a eso que llaman amor. Ese amor que viene a cambiarnos la vida, a la paz que todos merecemos vivir.

Al decir que después de él viene algo mejor, no nos referimos a otra relación con exactitud. Ese algo mejor es el valor que tuviste de cerrar un ciclo. Porque bastó con ponerte un poquito de atención para darte cuenta que en realidad no eras feliz a su lado, porque te quedaste por costumbre y porque la verdad tarde o temprano sale a la luz. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que te lograste encontrar.