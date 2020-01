Lo que un hombre quiere en la cama y lo vuelve loco

El sexo es el pilar fundamental en una relación, pues la intimidad ayuda a que tu pareja y tú se logren compenetrar de verdad. Una siempre quiere satisfacer a su hombre, pero varias veces no sabe cómo lograrlo. Si ese es tu caso, no te preocupes, te contamos que quieren ellos y como volverlos locos en la cama.

Estas acciones se deben convertir en tu guía principal para que sorprendas a tu pareja y que el sexo sea mejor para ambos. Tu chico notará que te interesa complacerlo, por lo que se sentirá abierto a contarte todas sus fantasías.

Se cree que los hombres son expertos en el sexo casual, sin embargo, cuando encuentran a una mujer que realmente les interesa suelen ponerse muy nerviosos y dudar de sí mismos. Ayuda a tu chico y lleva tus encuentros sexuales al mejor punto con estos consejos.

Cosas que todo hombre quiere en la cama y los vuelven loco

Buen panorama

Los hombres aman apreciar tu cuerpo, por eso debes buscar poses en donde él pueda ver tu pecho o tu trasero en todo su esplendor. Además, ver tu rostro y los gestos que haces lo harán disfrutar cada momento del coito.

Indicaciones

Los hombres no lo saben todo, muchas veces necesitan recibir instrucciones. Y eso no está mal. Si tu pareja te desea tanto como tú lo deseas buscará complacerte, no dudes en revelar que puede hacer y donde tocar para hacerte sentir en el cielo.

Sonidos

Sabemos que la comunicación es lo principal, pero ahora no se trata de charlar. Tus gemidos, gritos y suspiros serán un termómetro para tu pareja. Así le indicarás a tu chico que lo está haciendo bien y debe continuar por ese camino.

Sentirse amados

No todos buscan sexo casual, a quienes buscan sentirse queridos pues están abriendo su intimidad con la mujer que aman. Ten en cuenta trasmitirle palabras de amor, caricias, besos, abrazos, así que demuéstrale a tu chico que te gusta más allá de lo que pueda hacer con su miembro.

Iniciativa

No esperes a que él te demuestre las ganas locas que tiene por hacerte suya, tú también lo puedes hacer. Tu chico enloquecerá si ve en ti que lo deseas y lo externas, así que no dudes en saltar encima suyo y llevártelo a la cama.