Preguntas que deberías hacerte antes de llevar a tu ‘crush’ a una cena

Sí es tiempo de Navidad y con éste, la llegada de Año nuevo, la ocasión perfecta para reunirte no solo con tus seres queridos sino también con amigos y por supuesto alguna salida con alguien en "especial".

Si estas pensando en salir con alguien y más aún, si estas pensando en llevar a alguien a alguna celebración entre amigos o familiares, es momento de que te hagas estas preguntas a fin de que realmente tengas unas felices fiestas.

Presta atención y no dejes que tu "crush" te sorprenda y todo termine mal. Toma lápiz y papel y sigue estas recomendaciones.

1. ¿Sabe mis apellidos?

Sí, aunque parezca muy conservador, es importante que la persona que nos acompaña sepa algunos datos importante y obvio que complemente la confianza.

2. ¿Hemos tenido una cita de verdad?

Es necesario hacerse esa pregunta para saber si está interesado o no conocer más de ti y si realmente le importa conocer a tus más allegados, ya sea amigos o familia.

3. ¿Hablamos seguido?

Sí, tu "crush" no solo puede ser alguien que pasa por "casualidad" es importante que haya una comunicación fluida para conocerse un poco más.

4. ¿Me ha invitado a salir alguna vez con sus amigos?

Aquí si debes tener mucho ojo, ya que si queremos que la relación funcione es necesario dar ese primer paso entre los amigos, ese da un bonus track.

5. ¿Sus amigos o familiares saben que existo?

Si no lo saben, pues entonces no pierdas más el tiempo, no merece que lo lleves a que compartan un momento tan importante como una cena por fiestas navideñas.

6. ¿Aguanta el alcohol?

Sí, este punto es relevante, ya que es importante saber si aguanta el alcohol, ya que imagínense que haga un papelón en plena reunión.

Bueno Wapa, puedes considerar estas preguntas antes de invitar a alguien a que pase contigo las fiestas. Lo importante es divertirte y sentirte cómoda.