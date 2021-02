EE.UU: "Lo hemos hecho peor que la mayoría de los demás países", afirma médico

Estados Unidos ha superado ahora el devastador hito de medio millón de muertes a causa de la COVID-19. Es una cifra impactante que, según los especialistas, no tenía por qué ser de este modo.

"Creo que si miras hacia atrás, históricamente lo hemos hecho peor que la mayoría de los demás países y somos un país rico y altamente desarrollado", dijo el Dr. Anthony Fauci a George Stephanopoulos en "Good Morning America" de ABC.

"Es tan difícil volver atrás e intentar hacer una autopsia metafórica sobre cómo fueron las cosas. Fue simplemente malo", indicó Fauci.

El número de muertos por COVID-19 en EE.UU. es, con mucho, el más alto de todos los países, y más del doble que el de Brasil, que de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins tiene el siguiente número más alto de muertes relacionadas con el virus.

EE.UU. también ha reportado la mayoría de las infecciones, y ahora más de 28 millones de estadounidenses han dado positivo por COVID-19. Ese número es más del doble del recuento de casos de la India, el segundo en la fila, según datos de Johns Hopkins, y casi el triple que el de Brasil.

Los especialistas han señalado varios factores que pueden haber contribuido al empeoramiento de la pandemia, incluida la carencia de mensajes claros del liderazgo del país, los jefes estatales y locales que aflojan las restricciones demasiado rápido, las grandes celebraciones navideñas y la resistencia continua a las mascarillas y otras medidas de seguridad.

"Una mascarilla no es más que un dispositivo médico que salva vidas y, sin embargo, se categorizó de muchas otras formas que no eran fácticas, científicas y, francamente, peligrosas", dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud en "Axios on HBO" a principios de esta semana.

"Creo que se puede argumentar que decenas de miles de personas murieron como resultado", ultimó Collins.