Israel: Desarrollan aerosol nasal que reduce la infección por COVID-19 en un 78%

Un estudio preliminar compartido en "Researchsquare" detalló que el uso de un aerosol nasal disminuyó las tasas de infección por el nuevo coronavirus durante las celebraciones del Año Nuevo Judío en una localidad "altamente endémica" de Bnei Brak, Israel, que alberga un aproximado de 210.000 habitantes.

En septiembre de 2020, previo a dichas fiestas, también llamada Rosh Hashaná, los índices de casos confirmados de PCR eran del 17,6% y alcanzaron el 28,1% luego de varias semanas. Sin embargo, 83 integrantes de una sinagoga ultraortodoxa optaron por utilizar el spray "Traffix" durante los festejos y, tras dos semanas, solo el 2,4% se habían contagiado.

El fármaco es un inhalador de polvo nasal que establece una capa de gel sobre la mucosa e impide que los virus infecten las células nasales, según los expertos, quienes detallaron que recibió la autorización para su aplicación en Europa e Israel.

Una serie de investigaciones in vitro aseguran que el aerosol bloquea el SARS-CoV-2 con el objetivo que las células humanas no se vean infectadas, ya que la COVID-19 utiliza la nariz como su principal puerta de ingreso. Asimismo, las posibilidades de infectarse recayó en un 78% con las personas que utilizaron el "Traffix" y, además, no presentaron efectos adversos.

La COVID-19, un enemigo a vencer

Desarrollado por Nasus Pharma, el aerosol nasal crea una barrera protectora gracias a su ingrediente principal: hidroxipropilmetilcelulosa (polímero semisintético viscoelástico e inerte), cuya efectividad dura alrededor de cinco horas y previene afecciones respiratorias como la influenza N1H1 y el rinovirus.

La biofarmacéutica, con sede en Tel Aviv, ha demostrado tener una especialidad en elaboración de productos nasales debido al trabajo de los investigadores de Universidad de Haifa, la Universidad de Virginia, Nasus Pharma y el Centro Médico Hadassah.

"Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se toma alguna medida para prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2, más allá del uso de máscaras, ha demostrado su eficacia", mencionaron los especialistas sobre el "Taffix".

