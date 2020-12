Alto número de hospitalizados por COVID-19 podría obligar a personal médico a tomar difícil decisión

La cifra de pacientes COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos es la más encumbrada de la historia en Estados Unidos. Los especialistas de salud alertan que es probable que tengan que limitar el personal de salud, respiradores y la atención médica.

"Cuando se agota la capacidad, los médicos y especialistas en bioética de estos hospitales deberán decidir qué pacientes pueden salvarse (potencialmente recuperables) y cuáles no", reveló el doctor Jonathan Reiner de CNN.

Como se recuerda Estados Unidos anunció que 121,235 pacientes fueron hospitalizados por COVID-19 el último lunes, el nivel más elevado desde que empezó la pandemia, de acuerdo al Proyecto COVID Tracking.

Aumento de hospitalizados por coronavirus

Las personas hospitalizadas en UCI con COVID-19 han incrementado del 16% hace tres meses al 40% la semana pasada, y los especialistas de salud advierten que los viajes que ha realizado la población podrían manifestar un "aumento sobre ese crecimiento".

"Si seguimos viendo un aumento en el número de pacientes COVID, es posible que nos veamos obligados a hacer algo que, como profesionales de la salud, todos realmente detestamos tener que quisiera pensar", señaló la médica Elaine Batchlor, directora ejecutiva del Hospital Comunitario Martín Kuther King Jr. en Los Ángeles, a la cadena CNN.

Por otro lado, la Dra. Kimberly Shriner, de Huntington Memorial Hospital, indicó que las enfermeras ahora atienden a tres o cuatro pacientes con coronavirus cuando normalmente asisten a una o a dos personas.

"Tenemos un número limitado de ventiladores, tenemos un número limitado de camas de UCI. Si no tienes respiradores, no tienes enfermeras para cuidar a los pacientes, no tienes camas UCI, tendremos que tener estas terribles discusiones con las familias, por eso la gente necesita quedarse en casa y cuándo salen, necesitan usar una mascarilla", remarcó, el médico Jonathan Reiner.

Proyecciones de muertes para abril 2021

Cabe mencionar que expertos del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington estiman que más de 567,000 pacientes fallecerán a causa de la COVID-19 en Estados Unidos para el 1 de abril de 2021.