Minsa advierte que la automedicación puede ocasionar hasta la muerte

Especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) alertaron que la automedicación con antibióticos y otros fármacos puede ocultar e impedir el diagnóstico de enfermedades que, de no ser tratadas a tiempo y de manera apropiada, podrían ocasionar daños a la salud y conducir a la muerte.

El proyecto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), denominada "Ciudadanos", explica en su nueva entrega cuáles son los riesgos de ingerir medicamentos sin receta autorizada y cómo actuar responsablemente.

"En el Perú los antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos se encuentran entre los tipos de medicamentos más consumidos sin prescripción médica", detalla la nueva entrega del plan elaborado por la PCM, llamada "Riesgos de la automedicación".

Riesgos de la automedicación

La automedicación puede encubrir síntomas de una enfermedad y retardar tanto el diagnóstico real como el tratamiento oportuno que se requiere.

Otros riesgos que traen esta práctica son que provoca una mayor resistencia de las bacterias, genera de reacciones adversas, lo que puede ocasionar mayores problemas de salud y también puede prolongar los tratamientos médicos y, por lo tanto, volverlos más costosos, en perjuicio de la economía del paciente.

Consejos

Ante cualquier malestar es necesario acudir al establecimiento de salud más cercano y no consumir medicamentos sin la orden de un profesional de la salud. Además, no se debe recomendar a otras personas el uso del mismo, porque no todos los organismos responden de la misma manera.

El consumo responsable de medicamentos es, en todos los casos, con prescripción médica. Es la manera más adecuada de cuidar la salud.