Enfermera cargó en sus brazos a abuelita contagiada de COVID-19

La labor de los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia de COVID-19 va mucho más allá que solo atender a pacientes durante de su jornada. Ellos se arriesgan cada día para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, a pesar que la falta de enfermeros o médicos en esta crisis sanitaria es notoria.

Muchos de este profesionales han estado largas jornadas separados de sus familias, así como es el caso de Valdirene Machado, una técnica de enfermería de Lar Vicentino, en Itapeva, Sao Paulo, Brasil, que ha estado internada en un hogar de ancianos, en el que recientemente hubo un brote de coronavirus.

Dentro de este asilo se contagiaron unos 70 abuelos y al menos 15 de ellos perdieron la vida. En medio de esta crisis, Valderine no ha visto a sus hijos durante al menos un mes, porque ha debido cuidar de los adultos mayores con más ahínco.

Sin embargo, esta profesional de la salud ha llevado su trabajo mucho más allá de la atención a los mayores. Recientemente esta enfermera fue vista cargando entre sus brazos a una abuelita, mientras la consolaba con mucho cariño. De esta forma, intenta calmar el sufrimiento de la adulta mayor.

"Es necesario tener este cariño, además de hacer lo básico. Nos necesitan", explicó esta enfermera de 35 años en conversación con So Noticia Boa. La imagen, tomada de forma espontánea fue compartida por la enfermera.

"No estaba programado en absoluto. Este tipo de cuidados los tengo todos los días, siempre", expresó, al lamentar no ver a sus hijos tan seguido por la actual situación de la pandemia del nuevo coronavirus.

"No he tenido contacto físico con mis dos hijos, de 4 y 8 años, desde hace un mes. Ambos están en la casa de la abuela para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Solo veo a mis hijos por el celular y no tengo ni idea de cuándo podré volver a verlos en persona", comentó.

Lamentablemente, los adultos mayores están más propensos en contraer esta enfermedad, por lo cual en este tipo de recintos las medidas de higiene y distanciamiento social son más exhaustivas.