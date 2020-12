Ezio Oliva sufre de ansiedad: "Me tocó batallar contra mis propios demonios"

El cantante Ezio Oliva utilizó su cuenta de Instagram para hacer una confesión que generó mucha preocupación entre sus seguidores, quienes le mostraron su incondicional apoyo a pesar del atípico año que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus.

A través de sus redes, el artista peruano aprovechó su viaje a Cusco junto a Karen Schwarz y sus hijas para contar el problema que viene arrastrando desde hace buen tiempo y que pensó haber superado.

De acuerdo a la publicación, el intérprete de "Siempre has sido tú" y "30 horas" confesó que el 2020 fue un año donde le tocó aprender demasiado y, además, que había sido diagnosticado de trastorno de ansiedad, una enfermedad de muchos años.

"Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creía haber logrado dominar", escribió Ezio Oliva.

La ansiedad, un mal peligroso

"Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme, pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy", agrega el cantante en su post de Instagram.

Vale mencionar que el músico y Karen Schwarz tomaron la decisión de recibir el 2021 en Cusco, como parte de una cábala que refuerza la unión familiar. Asimismo, ambos personajes utilizaron sus redes para mostrar a sus seguidores la travesía del viaje y cuán difícil es preparar maletas con sus hijas.

El mensaje de Ezio Oliva