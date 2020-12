Expertos alertan una nueva ola de contagios tras fiestas de fin de año

Centros comerciales abarrotados, personas viajando por las fiestas navideñas y reuniones familiares sin distanciamiento han generado mucha preocupación entre diversos especialistas que prevén un incremento masivo de casos positivos a COVID-19 luego de finalizar las fiestas de fin de año.

Para Christian Hesse, director del departamento de estadística matemática de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, se necesitarán "tres semanas de confinamiento duro para que el número de infecciones por coronavirus se reduzcan a la mitad" por las consecuencias post fiestas.

En las últimas 24 horas, Alemania ha contabilizado más de 32 mil nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, y desde que inició la pandemia se han contagiado 1'587,115 personas y 28,770 perdieron la vida. Asimismo, es uno de los países más afectados por la enfermedad debido a la incidencia de casos con 179,2 positivos por cada 100 mil habitantes.

Según el especialista, "casi el 20 por ciento de los infectados causan el 80 por ciento de las infecciones". Y alertó que para minimizar el factor de propagación de la pandemia se deben suprimir "los eventos de super propagadores", como las reuniones por Navidad.

La revista Public Health England señaló que, por cada día de relajación durante las celebraciones, "habrá otros tantos días adicionales de restricciones estrictas".

El coronavirus, un enemigo a vencer

De acuerdo a la publicación, el protocolo a seguir debería ser cinco días de confinamiento por cada día de festejo si no logran cumplirse las medidas de bioseguridad. Esto significaría un mes de prohibiciones, aproximadamente, para compensar el daño provocado durante las fiestas de fin de año.

"Si bien podemos tener una prueba negativa, pero al interactuar con otras personas, de las cuales no conocemos si se realizaron o no las pruebas, existe la posibilidad que te contagien. Es mejor no visitar a nuestros familiares", dijo Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico de Perú.

Video relacionado a formas de contagio de coronavirus