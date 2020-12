Mujer reveló que perdió a su familia y sus negocios por COVID-19: "Se me han muerto 10 familiares"

Una madre de familia que se encontraba por el jirón Montevideo en Cercado de Lima para hacer sus compras navideñas contó que 10 de sus familiares perdieron la vida este año a causa de la COVID-19. Sin embargo, brindó buenos deseos a todas personas ante la llegada de la Navidad.

La ciudadana, proveniente de la ciudad de Tacna, indicó con una voz quebrada que la pandemia de coronavirus provocó el cierre de sus dos restaurantes.

"Vengo de la provincia de Tacna. Tenía dos restaurantes en Tacna y por motivo de la pandemia (los tuve que cerrar). Estoy acá en Lima por mis hijas. He perdido dos restaurantes. He venido a comprar para mis nietos, pero qué vamos hacer", dijo la valerosa mujer a Canal N.

"Se me han muerto 10 familiares a causa del COVID-19 y me he traído a mi papá, pero, sabe, Dios es grande. Como dicen, he salido por la puerta ancha y se me viene mi revancha. ¡Feliz Navidad 2020! y que venga un 2021 con mucha prosperidad y con mucho amor", añadió la valiente piurana.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el país alcanzó el millón de contagios por coronavirus, por lo que pidió a la población no bajar la guardia para evitar la propagación del virus.