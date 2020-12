Personas vacunadas no serían afectadas por nueva variante del coronavirus

Las personas que reciban la vacuna contra la COVID-19 no se verán perjudicadas por la nueva variante del coronavirus detectada hace algunos días en Reino Unido, indica Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

El especialista mencionó que las variaciones que presenta el SARS-CoV-2 "son normales" porque corresponde al ciclo de vida del virus, dijo a RPP Noticias. Además, señaló que las mutaciones no suelen afectar el comportamiento original de la enfermedad.

"Se le suele llamar cepa cuando presenta características sumamente diferentes, pero este no parece ser el caso pues no está matando más, solo contagia más. Es una variante, no una cepa. No hay que alarmarse tanto, parece que esta es más contagiosa, esto puede causar segundas olas más grandes, hay que intensificar la vigilancia", explicó Tsukayama.

"Es probable que las personas que ya estén vacunados no sean afectados, pero hace falta más estudios. Hay evidencia preliminar de que algunas variaciones son tan fuertes desarrollan resistencia a las vacunas, pero es algo que todavía está en estudio", añadió.

La COVID-19, un enemigo a vencer

El docente también dejó entrever que cabe la posibilidad de desarrollar nuevas vacunas para contrarrestar las variaciones del coronavirus con el objetivo de aplicar nuevos "refuerzos de inmunidad" de cara al futuro.

De igual manera, Pablo Tsukayama consideró una medida "ineficaz" la postura del Gobierno acerca de cerrar las fronteras de los vuelos provenientes de Reino Unido, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había mencionado que la variante ya se encontraba en varios países de Europa.

"Esta nueva variante se encontró en setiembre, en ese momento ya había viajes al interior de Europa, por lo que probablemente ya esté en otros países. Inglaterra es uno de los países con mejor vigilancia epidemiológica, por eso la han podido detectar, pero en otros países no es así y podría estarse expandiendo", comentó.

Video relacionado a formas de contagio de coronavirus