Ciro Maguiña advierte que segunda ola llegaría en Año Nuevo tras las aglomeraciones

El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña Vargas, afirmó que el incremento de casos confirmados por coronavirus en el país se debe por las aglomeraciones en centros comerciales.

"En el caso de los emporios ya tienen que controlarse, eso hemos dicho porque es parte de un negocio en esta época y no ver los 400,000 cada día en Mesa Redonda que eso es una barbaridad. Y lo ha dicho el alcalde, pero eso tiene que hacerlo ya, desde ahora. Una forma de restringir no solamente es de palabra, es decir por qué no aplicamos toque de queda 8 o 9 de la noche", indicó el doctor Ciro Maguiña en 'Cara cara' de TV Perú.

Asimismo, el vicedecano del CMP señaló que la segunda ola llegaría al Perú en Año Nuevo debido a las aglomeraciones de personas en los establecimientos comerciales por compras navideñas.

"Si seguimos con este disparo todos los días en los micros, las combis, los mercados, etcétera, etcétera, eso en dos semanas más o empieza la segunda ola o a partir del próximo año y no como dijo Hawking que empezaba en marzo o abril según su modelo matemático. (...) Pido al Ejecutivo que reflexione y no cuando venga (la segunda ola) para Año Nuevo ya estamos con el crecimiento desastroso en el manejo de la ola", advirtió el Dr. Maguiña Vargas.

Del mismo modo, el médico Ciro Maguiña pide a la ciudadanía que se quede en casa. "Yo digo, no compres y la gente va a comprar, cuida tu mascarilla, la gente se descuida".

"La gente por razones culturales, en la época la gente cree que está en la Navidad del año pasado y eso va a pasar factura. ¿Y quién la va a recibir? Los hospitales, los centros y postas. Hay 250 médicos muertos y 4 mil infectados", remarcó.